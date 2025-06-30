الغرفة التجارية بالإسكندرية تنظم ندوة حول التيسيرات الضريبية

نظّمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، ندوة موسعة بعنوان “التيسيرات الضريبية للقوانين 5/6/7 لعام 2025”، وذلك بحضور محمد حفني، عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، ومحسن الجيار، مدير إدارة مساعدة المسجلين بمنطقة القناة، ومجدي عبد العزيز، أمين عام لجنة الممول والضريبة بالغرفة.





وتأتي هذه الفعالية في إطار حرص الغرفة التجارية على تعزيز الوعي الضريبي لدى منتسبيها، وتوضيح التعديلات الجديدة على القوانين الضريبية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحقيق الامتثال الضريبي.

شهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من الحضور من مختلف القطاعات التجارية والصناعية والخدمية، حيث تم طرح عدد من التساؤلات والاستفسارات، وتم الرد عليها من قبل ممثلي مصلحة الضرائب.

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