الثلاثاء 01 يوليو 2025
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اقتصاد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 4 أصناف والثوم يعاود جنون العام الماضي

أسعار الخضار
أسعار الخضار

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025، في السطور الآتية:

<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

سعر الخضار اليوم الثلاثاء

  • تراوح سعر الطماطم بين 2.5 جنيه إلى 5 جنيهات للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5.5 جنيه إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 9 جنيهات إلى 13 جنيهًا، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.

سعر كيلو البصل

  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات، بانخفاض 4 جنيهات عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات.
<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر فاصوليا من 12 إلى 18 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 2.5 جنيه إلى 5 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر باذنجان رومي من جنيهين إلى 4 جنيهات.

سعر الفلفل الرومي

  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 4 جنيهات إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الملوخية من 5 إلى 7 جنيهات.
<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

سعر الخيار 

  1. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 8 إلى 11 جنيها.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 5 إلى 8 جنيهات.
  3. تراوح سعر البامية من 30 إلى 35 جنيهًا.
<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الثوم من 30 إلى 60 جنيهًا، بارتفاع 20 جنيهًا عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  3. تراوح سعر ورق العنب من 30 إلى 50 جنيهًا.

سعر الليمون

  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 10 جنيهات إلى 30 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 5 جنيهات إلى 15 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

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