السبت 28 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الليمون والفلفل وارتفاع مفاجئ للبامية

أسعار الخضار اليوم،فيتو
أسعار الخضار اليوم،فيتو

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم السبت الموافق 28 يونيو 2025.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم السبت الموافق 28 يونيو 2025، في السطور الآتية:

<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

سعر الخضار اليوم السبت

  • تراوح سعر الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 4.5 جنيه إلى 9.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 9 جنيهات إلى 13 جنيها.

سعر كيلو البصل

  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 7 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 5 جنيهات إلى 12 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 3.5 جنيه إلى 5.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.
<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر فاصوليا من 12 إلى 18 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 2.5 جنيه إلى 5.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر باذنجان رومي من جنيهين إلى 4 جنيهات.

سعر الفلفل الرومي

  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 4  جنيهات إلى 7 جنيهات بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الملوخية من 5 إلى 7 جنيهات.
<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

سعر الخيار 

  1. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 8 إلى 11 جنيها.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 5 إلى 8 جنيهات.
  3. تراوح سعر البامية من 27 إلى 35 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.
<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الثوم من 30 إلى 60 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  3. تراوح سعر ورق العنب من 35 إلى 45 جنيهًا.

سعر الليمون

  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 10 جنيهات إلى 30 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 5 جنيهات إلى 15 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الخضار أسعار الخضروات سعر الخضروات اسعار الخضروات اليوم اسعار الخضراوات سعر الخضار سعر الخضراوات سوق العبور سعر الطماطم سعر البطاطس سعر الليمون سعر الثوم سعر البصل اسعار الخضار اليوم سعر الفاصوليا اسعار الخضراوات اليوم سعر الفلفل اسعار الطماطم اسعار البطاطس سوق العبور اليوم

الأكثر قراءة

مشروع مهندسة قطفها "جني العنب"، قصة "شيماء" طالبة الهندسة التي هزت مصر بعد الحادث الإقليمي

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الليمون والفلفل وارتفاع مفاجئ للبامية

أحمد كمال أبو المجد، المفكر الوسطي الذي ضل طريقه بعد عزل الإخوان

بداية ذروة الموجة الحارة، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

سعر الفاكهة اليوم السبت، ارتفاع جديد في التفاح البلدي والمشمش يسجل 80 جنيها

تشيلسي يواجه بنفيكا في لقاء أوروبي خالص بـ ثمن نهائي مونديال الأندية

سعر السمك اليوم، قفزة في 5 أصناف منها البلطي والمكرونة وانخفاض الجمبري

أخبار مصر: مشهد وقصتان تهز مصر بحادث المنوفية، ترامب يحدد نهاية حرب غزة، الثانوية العامة تنهي حياة طالبين بالدقهلية

خدمات

المزيد

سعر النحاس اليوم الجمعة

سعر الألومنيوم مساء اليوم الجمعة

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 27 يونيو 2025 (آخر تحديث)

السكر والدقيق والشاي، ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. انطلاق دور الـ16 في كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 28 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 28 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 28 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية