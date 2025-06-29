الأحد 29 يونيو 2025
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اقتصاد

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع البصل وورق العنب والخيار في سوق العبور

أسعار الخضار اليوم،
أسعار الخضار اليوم، فيتو

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الأحد الموافق 29 يونيو 2025.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 29 يونيو 2025، في السطور الآتية:

<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

سعر الخضار اليوم الأحد

  • تراوح سعر الطماطم بين 2.5 جنيه إلى 6.5 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5 جنيهات إلى 9.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 9 جنيهات إلى 13 جنيها.

سعر كيلو البصل

  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 7 جنيهات إلى 9.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 5 جنيهات إلى 11 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 4 جنيهات إلى 5.5 جنيه.
<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر فاصوليا من 14 إلى 18 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من جنيهين إلى 6 جنيهات، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر باذنجان رومي من جنيهين إلى 4 جنيهات.

سعر الفلفل الرومي

  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 3  جنيهات إلى 8 جنيهات بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 3.5 جنيه إلى 7.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الملوخية من 6 إلى 7 جنيهات.
<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

سعر الخيار 

  1. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 7 إلى 12 جنيها بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 5 إلى 8 جنيهات.
  3. تراوح سعر البامية من 25 إلى 35 جنيهًا.
<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الثوم من 30 إلى 60 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  3. تراوح سعر ورق العنب من 30 إلى 50 جنيهًا بارتفاع 5 جنيهات عن سعرها السابق.

سعر الليمون

  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 10 جنيهات إلى 30 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 5 جنيهات إلى 15 جنيهًا.

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