الحبس عامين لـ المتهم باحتجاز نجل إعلامي شهير في الشيخ زايد

قضت محكمة جنح أول الشيخ زايد بحبس المتهم باحتجاز نجل إعلامي شهير لمدة عامين.

احتجاز نجل إعلامي شهير

البداية كانت بورود بلاغ بتعرض نجل الإعلامي للاحتجاز أمام بوابة نادي "كمبوند رويال سيتي" على يد المتهم، الذي اقتاده إلى إحدى الفيلات داخل الكمبوند، واحتجزه هناك، واعتدى عليه جسديا.

وأجرت النيابة تحقيقات موسعة في الحادث، والتي أكدت أن الواقعة تعود إلى خلافات سابقة بين الطرفين، حيث استندت الاعتداءات إلى دوافع انتقامية.

واقعة اختطاف نجل إعلامي شهير



أوضحت التحريات أن المجني عليه كان برفقة صديقه وعدد من أصدقائه، وتعرضت فتاة تدعى "خديجة.م" لمضايقات منهما على سبيل المزاح، فاستعانت الفتاة بشقيقها "آدم.م" وعدد من الأشخاص، واعتدوا على المجني عليه وصديقه بالسب والضرب، وأجبروهما على النزول من السيارة لمعاتبتهما، ثم اقتادوهما إلى منزل العائلة، حيث استمر الاعتداء عليهما وتصويره.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.