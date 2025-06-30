الإثنين 30 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الحبس عامين لـ المتهم باحتجاز نجل إعلامي شهير في الشيخ زايد

محاكمة المتهم
محاكمة المتهم

قضت محكمة جنح أول الشيخ زايد بحبس المتهم باحتجاز نجل إعلامي شهير لمدة عامين. 

 

احتجاز نجل إعلامي شهير

 

البداية كانت بورود بلاغ بتعرض نجل الإعلامي للاحتجاز أمام بوابة نادي "كمبوند رويال سيتي" على يد المتهم، الذي اقتاده إلى إحدى الفيلات داخل الكمبوند، واحتجزه هناك، واعتدى عليه جسديا. 

 

وأجرت النيابة تحقيقات موسعة في الحادث، والتي أكدت أن الواقعة تعود إلى خلافات سابقة بين الطرفين، حيث استندت الاعتداءات إلى دوافع انتقامية.

 

 واقعة اختطاف نجل إعلامي شهير


أوضحت التحريات أن المجني عليه كان برفقة صديقه وعدد من أصدقائه، وتعرضت فتاة تدعى "خديجة.م" لمضايقات منهما على سبيل المزاح، فاستعانت الفتاة بشقيقها "آدم.م" وعدد من الأشخاص، واعتدوا على المجني عليه وصديقه بالسب والضرب، وأجبروهما على النزول من السيارة لمعاتبتهما، ثم اقتادوهما إلى منزل العائلة، حيث استمر الاعتداء عليهما وتصويره. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنح أول الشيخ زايد الشيخ زايد جنح أول الشيخ زايد أول الشيخ زايد

مواد متعلقة

حجز شاب متهم بالتحرش بأجنبية في مول شهير بالشيخ زايد

الأكثر قراءة

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة إنتر ميلان وفلومينينسي بربع نهائي كأس العالم للأندية 2025

محافظ المنوفية يفترش الأرض وسط أهالي السائق ضحية حادث الإقليمي (فيديو وصور)

قانوني يقترح حلا لمشكلة الإيجار القديم بتمويل المالك لشقة المستأجر الجديدة

بلاغ للنائب العام ضد وزير النقل بسبب حادث الطريق الإقليمي

مدرب الزمالك الجديد، أرقام يانيك فيريرا في مسيرته التدريبية

كيف تغير حياتك من الألم إلى الأمل، أسامة قابيل: النبي علمنا طريقة مبتكرة (فيديو)

من هو يانيك فيريرا؟ السيرة الذاتية لـ مدرب الزمالك الجديد وأبرز محطاته التدريبية

أسماء مصابي حادث تصادم الطريق الإقليمي بالمنوفية

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

تفاصيل زيادة المعاشات الجديدة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف تغير حياتك من الألم إلى الأمل، أسامة قابيل: النبي علمنا طريقة مبتكرة (فيديو)

بالتواريخ، موعد صيام تاسوعاء وعاشوراء 2025

ما حكم التوسعة على الأهل والأولاد في يوم عاشوراء؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية