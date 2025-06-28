حجز شاب متهم بالتحرش بأجنبية في مول شهير بالشيخ زايد

أمرت نيابة الشيخ زايد بحجز شاب متهم بالتحرش بأجنبية في مول شهير بمدينة الشيخ زايد، 24 ساعة على ذمة التحريات، حيث تبين أنه استغل توقفه بجوارها على السلم الكهربائي لامس أجزاء حساسة من جسدها.

القبض على شاب متهم بالتحرش

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا من صيدلانية أجنبية، بتعرضها للتحرش بعد ملامسة جسدها خلال صعودها السلم الكهربائي بمول شهير في زايد، بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة.

وحررت المجني عليها محضرا بقسم شرطة الشيخ زايد، اتهمت فيه أحد الأشخاص بملامسة أجزاء حساسة من جسدها.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وبمراجعة كاميرات المراقبة توصلت لصحة الواقعة، وتم القبض على المتهم.

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