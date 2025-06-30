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خارج الحدود

الجيش الإيراني: ردنا سيكون ساحقًا ومدمرًا إذا أقدم الإحتلال على أي عدوان

الجيش الإيراني، فيتو
الجيش الإيراني، فيتو

أكد العميد أبو الفضل شكارجي، المتحدث باسم هيئة الأركان العامة لـ القوات المسلحة الإيرانية، أن القوات المسلحة الإيرانية اليوم في أعلى درجات الجاهزية، وأكثر استعدادًا مما كانت عليه في أي وقت مضى.

 

تحذير صريح للكيان الصهيوني

وحذر شكارجي من أن الكيان الصهيوني سيواجه ردًا ساحقًا ومدمرًا في حال أقدم على تنفيذ أي عدوان جديد ضد إيران، مضيفًا: "لن نتردد في الدفاع عن أمننا القومي، وردّنا سيكون فوريًا وقويًا".

 

رسائل نارية وسط التصعيد الإقليمي

تصريحات شكارجي تأتي في ظل تزايد التوترات في المنطقة، وتكثيف التهديدات المتبادلة بين إيران وإسرائيل.

في سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مقابلة مع شبكة “روسيا اليوم”: “من الواضح للجميع أنه خلال 12 يومًا من الحرب، تسببت هجمات إسرائيل، وكذلك العدوان الأمريكي على منشآتنا النووية في أراك وفُوردو ونطنز، في أضرار كبيرة لهذه المنشآت.”

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