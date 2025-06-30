الإثنين 30 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جيش الاحتلال يقر بمقتل مدنيين فلسطينيين في مراكز توزيع المساعدات بغزة

مراكز توزيع المساعدات
مراكز توزيع المساعدات بغزة، فيتو

أفادت وكالة رويترز نقلًا عن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الجيش يقر بتعرض مدنيين فلسطينيين للقتل خلال عمليات نفذتها قواته في مراكز توزيع المساعدات بقطاع غزة.

 

تعليمات جديدة لجيش الاحتلال بعد مراجعة الأداء
 

وأضاف المتحدث أن الجيش أصدر تعليمات ميدانية جديدة لقواته، استنادًا إلى الدروس المستفادة من الحوادث التي وقعت في تلك المراكز.

وأشار إلى أن الوقائع قيد المراجعة من قبل الجهات المختصة داخل الجيش، بهدف تقييم مجريات الأحداث واتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

خلفية مشحونة بالانتقادات الدولية لإسرائيل

يأتي هذا الإقرار في ظل تصاعد الانتقادات الدولية لإسرائيل بشأن استهداف مناطق إنسانية في غزة، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية متفاقمة نتيجة تعطل المساعدات وارتفاع أعداد الضحايا المدنيين.
 وكشفت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة أن عدد الشهداء نتيجة الغارات الإسرائيلية ارتفع إلى 71 شهيدًا منذ فجر اليوم.

وأوضحت المصادر أن من بين الضحايا 48 شهيدًا سقطوا في مدينة غزة وشمال القطاع، نتيجة قصف عنيف ومكثف طال منازل ومناطق سكنية مأهولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جيش الاحتلال إسرائيل مراكز توزيع المساعدات غزة قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

حكومة الاحتلال تزعم: نتنياهو يعمل على إنهاء العملية العسكرية في غزة واستعادة الرهائن

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 71 منذ فجر اليوم والمجازر مستمرة

المقاومة الفلسطينية: مراكز توزيع المساعدات الأمريكية تحولت لـ مصائد موت
ads

الأكثر قراءة

رئيس النواب يحرج الحكومة خلال جلسة مناقشة الإيجار القديم (تفاصيل)

بعد عقد زيزو أبو 5 ملايين جنيه، "فيتو" تكشف قيمة تعاقد تريزيجيه مع الأهلي (انفراد)

قانوني يقترح حلا لمشكلة الإيجار القديم بتمويل المالك لشقة المستأجر الجديدة

محافظ المنوفية يفترش الأرض وسط أهالي السائق ضحية حادث الإقليمي (فيديو وصور)

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة إنتر ميلان وفلومينينسي بربع نهائي كأس العالم للأندية 2025

مدرب الزمالك المنتظر، 3 بطولات في مشوار يانيك فيريرا التدريبي

التعليم تكشف حقيقة وجود غش جماعي بلجان الثانوية العامة بالدقهلية

"الداخلية" تكشف ملابسات فيديو اعتداء أب وأم على طفلهما بالعاشر من رمضان

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

من هو القائد أبو عمر السوري، "أسطورة الظل وصانع النخبة" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، معلومات عن سورة المسد وأسماؤها وسبب نزولها

حكم الدعاء يوم عاشوراء وفضله، وهل هو مستجاب؟

تفسير حلم أكل الفراخ في المنام وعلاقته بسفر قريب وزيادة فى الرزق

المزيد
الجريدة الرسمية