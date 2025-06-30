جيش الاحتلال يقر بمقتل مدنيين فلسطينيين في مراكز توزيع المساعدات بغزة

أفادت وكالة رويترز نقلًا عن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الجيش يقر بتعرض مدنيين فلسطينيين للقتل خلال عمليات نفذتها قواته في مراكز توزيع المساعدات بقطاع غزة.

تعليمات جديدة لجيش الاحتلال بعد مراجعة الأداء



وأضاف المتحدث أن الجيش أصدر تعليمات ميدانية جديدة لقواته، استنادًا إلى الدروس المستفادة من الحوادث التي وقعت في تلك المراكز.

وأشار إلى أن الوقائع قيد المراجعة من قبل الجهات المختصة داخل الجيش، بهدف تقييم مجريات الأحداث واتخاذ الإجراءات اللازمة.

خلفية مشحونة بالانتقادات الدولية لإسرائيل

يأتي هذا الإقرار في ظل تصاعد الانتقادات الدولية لإسرائيل بشأن استهداف مناطق إنسانية في غزة، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية متفاقمة نتيجة تعطل المساعدات وارتفاع أعداد الضحايا المدنيين.

وكشفت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة أن عدد الشهداء نتيجة الغارات الإسرائيلية ارتفع إلى 71 شهيدًا منذ فجر اليوم.

وأوضحت المصادر أن من بين الضحايا 48 شهيدًا سقطوا في مدينة غزة وشمال القطاع، نتيجة قصف عنيف ومكثف طال منازل ومناطق سكنية مأهولة.

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