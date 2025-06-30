سرايا القدس: تفجير جرافة عسكرية إسرائيلية شرق خان يونس

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن تمكن مقاتليها من تدمير جرافة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال، وذلك عبر تفجير عبوة برميلية شديدة الانفجار.

موقع استهداف الجرافة الإسرائيلية: عبسان الكبيرة شرق خان يونس



العملية وقعت في منطقة عبسان الكبيرة الواقعة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وهي إحدى بؤر المواجهات المتكررة خلال الأسابيع الأخيرة.

رسالة مقاومة في الميدان



يأتي هذا الإعلان في وقت تتكثف فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية، ويُعدّ التفجير رسالة ميدانية من المقاومة الفلسطينية بأنها ما زالت قادرة على تنفيذ هجمات نوعية رغم شدة القصف.

لا تعليق من الجيش الإسرائيلي حتى الآن



ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجيش الإسرائيلي بشأن الحادثة حتى لحظة نشر هذا الخبر.

يأتي هذا فيما نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي عددا من المنازل بالتزامن مع قصف مدفعي على وسط وشرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستهدفت الغارة الإسرائيلية مبنى في محيط مفرق الشجاعية شرقي مدينة غزة.

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