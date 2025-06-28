السبت 28 يونيو 2025
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خارج الحدود

مصر تدين اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، فيتو

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الاعتداءات المتكررة التى يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد المواطنين الفلسطينيين الأبرياء فى عدد من المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، والتي كان أخرها قتل وإصابة عدد من الفلسطينيين في قرية  كفر مالك. 

وأكدت في بيان رسمي أنه لا شك أن هذه الاعتداءات الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني تعد انتهاكًا سافرًا للقانون الدولى ولاتفاقيات جنيف الأربع وتقوض كافة الجهود الساعية لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار. 

التصدي للظلم المستمر الذى يتعرض له الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال

وشددت مصر على ضرورة تحرك المجتمع الدولى لوضع حد لهذه التجاوزات الصارخة، وأن يتحمل المسئولية في التصدي للظلم المستمر الذى يتعرض له الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، وتدعو الى تفعيل المحاسبة والعمل على حماية الشعب الفلسطيني من جرائم المستوطنين.

 الدولة الفلسطينيةالمستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ 

وجددت مصر موقفها الثابت بأن كافة المستوطنات الاسرائيلية فى الاراضى العربية المحتلة تعد غير شرعية وتمثل عقبة رئيسية أمام التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، مشددة على دعمها الكامل للشعب الفلسطيني الشقيق لتحقيق تطلعاته المشروعة في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

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الضفة الغربية الفلسطينيين فلسطين

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