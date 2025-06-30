مصرع رضيع غرقا ببركة تجميع مياه أمام منزله وعقرب ينهي حياة طفلة بالوادي الجديد

لقي طفل رضيع مصرعه غرقًا، اليوم الإثنين، فيما لدغ عقرب سام طفلة بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة رضيع لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي.

تبين مصرع متولي عوض على عوض، عام ونصف، ومقيم القرية 17 التابعة لمركز الفرافرة غرقا في بركة تجميع مياه شرب أمام منزله بالقرية، وجرى نقل جثة الطفل لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي تحت تصرف النيابة العامة فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما تعرضت الطفلة هنا محمود نعيم، 7 شهور، ومقيمة بقرية الكفاح التابعة لمركز الفرافرة، للدغة عقرب سام وجرى نقلها لمستشفى الفرافرة المركزي وحالتها العامة متوسطة فيما جرى حقنها بمصل العقرب ووضعها تحت الملاحظة الطبية بمستشفى الفرافرة المركزي.

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