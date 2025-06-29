غرف العمليات تتابع انتظام امتحانات الثانوية العامة بالوادي الجديد

أكد الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، على انضباط طلاب شهادة الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية داخل لجان الامتحانات فى جميع الإدارات التعليمية لآداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

جاء ذلك خلال متابعته العمل بغرفة العمليات التى باشرت أعمالها منذ الصباح الباكر، والتواصل الدائم والمستمر مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية.

واطمأن وكيل تعليم الوادي الجديد، على تواجد جميع المنتدبين داخل اللجان وفق المواعيد المحددة، والالتزام بكافة المسئوليات والمهام المكلفين بها.

وأشار وكيل التعليم على توجيهاته المستمرة بتوفير الأجواء الملائمة للطلاب لآداء الامتحان بعيد عن أى توتر وحال رصد أى معوقات أو محاولات للإخلال بأعمال الامتحانات يجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على الفور.

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