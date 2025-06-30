الإثنين 30 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مدرب الزمالك الجديد، أرقام يانيك فيريرا في مسيرته التدريبية

يانيك فيريرا
يانيك فيريرا

أتم  نادي الزمالك تعاقده مع البلجيكي يانيك فيريرا، لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، خلفا للمدرب المصري أيمن الرمادي.

ووافق يانيك فيريرا على تدريب نادي الزمالك ومن المتوقع أن يعلن الأبيض رسميا عن تولي البلجيكي قيادة الأبيض خلال ساعات عقب التوقيع الرسمي.

ويبلغ يانيك فيريرا من العمر 45 عاما حيث إنه من مواليد 24 سبتمبر 1980.

وفي السطور التالية نعرض لأرقام يانيك فيريرا في مشواره التدريبي قبل تولي مهمة قيادة الزمالك. 

أرقام يانيك فيريرا في مشواره التدريبي 

بدأ يانيك فيريرا مسيرته التدريبية مع شباب أندرلخت الألماني، وذلك خلال الفترة من يوليو 2004 حتى مارس 2010.

وسبق لفيريرا أن عمل كمدرب مساعد في نادي الشباب السعودي، ثم تولى تدريب عدة أندية أبرزها ستاندرد لييج وسينت ترويدن في بلجيكا، والفتح والرياض في السعودية، كما قاد نادي راسينج مولنبيك مؤخرا في دوري الدرجة الثانية البلجيكي.

وفي المجمل، قاد يانيك فيريرا 348 مباراة مع مختلف الفرق.

استطاع يانيك فيريرا الفوز في 154 لقاء وتلقى 118 هزيمة، فيما تعادل 76 مواجهة.

مدرب الزمالك المنتظر، 3 بطولات في مشوار يانيك فيريرا التدريبي

اعتزال شيكابالا يشعل الجدل بين الجمهور، والنشطاء يكشفون سر قرار نجم الزمالك

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك يانيك فيريرا مدرب الزمالك الجديد يانيك فيريرا مدرب الزمالك البلجيكي يانيك فيريرا

مواد متعلقة

مدرب الزمالك المنتظر، 3 بطولات في مشوار يانيك فيريرا التدريبي

أخبار الرياضة اليوم: مفاجأة بتعديلات قانون الرياضة بشأن بند الـ8 سنوات.. الزمالك يحسم مصير شيكابالا من الاعتزال.. اتحاد الكرة يعتمد نظام المسابقات بالموسم الجديد

أول تعليق من إنريكي بعد تأهل باريس لربع نهائي كأس العالم للأندية

مدرب إنتر ميامي بعد الخسارة من باريس برباعية: لقد واجهنا أفضل فريق بالعالم

تشكيل فلامنجو الرسمي أمام بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية

هاري كين يقود هجوم بايرن ميونخ ضد فلامنجو بكأس العالم للأندية

باريس يقسو على إنتر ميامي برباعية نظيفة ويصعد لربع نهائي مونديال الأندية

كلام نهائي، مصدر في الزمالك يحسم مصير شيكابالا من الاعتزال

الأكثر قراءة

رئيس النواب يحرج الحكومة خلال جلسة مناقشة الإيجار القديم (تفاصيل)

بعد عقد زيزو أبو 5 ملايين جنيه، "فيتو" تكشف قيمة تعاقد تريزيجيه مع الأهلي (انفراد)

قانوني يقترح حلا لمشكلة الإيجار القديم بتمويل المالك لشقة المستأجر الجديدة

محافظ المنوفية يفترش الأرض وسط أهالي السائق ضحية حادث الإقليمي (فيديو وصور)

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة إنتر ميلان وفلومينينسي بربع نهائي كأس العالم للأندية 2025

مدرب الزمالك المنتظر، 3 بطولات في مشوار يانيك فيريرا التدريبي

"الداخلية" تكشف ملابسات فيديو اعتداء أب وأم على طفلهما بالعاشر من رمضان

التعليم تكشف حقيقة وجود غش جماعي بلجان الثانوية العامة بالدقهلية

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

من هو القائد أبو عمر السوري، "أسطورة الظل وصانع النخبة" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، معلومات عن سورة المسد وأسماؤها وسبب نزولها

حكم الدعاء يوم عاشوراء وفضله، وهل هو مستجاب؟

تفسير حلم أكل الفراخ في المنام وعلاقته بسفر قريب وزيادة فى الرزق

المزيد
الجريدة الرسمية