مدرب الزمالك الجديد، أرقام يانيك فيريرا في مسيرته التدريبية

أتم نادي الزمالك تعاقده مع البلجيكي يانيك فيريرا، لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، خلفا للمدرب المصري أيمن الرمادي.

ووافق يانيك فيريرا على تدريب نادي الزمالك ومن المتوقع أن يعلن الأبيض رسميا عن تولي البلجيكي قيادة الأبيض خلال ساعات عقب التوقيع الرسمي.

ويبلغ يانيك فيريرا من العمر 45 عاما حيث إنه من مواليد 24 سبتمبر 1980.

وفي السطور التالية نعرض لأرقام يانيك فيريرا في مشواره التدريبي قبل تولي مهمة قيادة الزمالك.

أرقام يانيك فيريرا في مشواره التدريبي

بدأ يانيك فيريرا مسيرته التدريبية مع شباب أندرلخت الألماني، وذلك خلال الفترة من يوليو 2004 حتى مارس 2010.

وسبق لفيريرا أن عمل كمدرب مساعد في نادي الشباب السعودي، ثم تولى تدريب عدة أندية أبرزها ستاندرد لييج وسينت ترويدن في بلجيكا، والفتح والرياض في السعودية، كما قاد نادي راسينج مولنبيك مؤخرا في دوري الدرجة الثانية البلجيكي.

وفي المجمل، قاد يانيك فيريرا 348 مباراة مع مختلف الفرق.

استطاع يانيك فيريرا الفوز في 154 لقاء وتلقى 118 هزيمة، فيما تعادل 76 مواجهة.

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