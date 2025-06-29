عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة: وقف القتال السبيل الوحيد لإطلاق سراح جميع الرهائن

قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة: السبيل الوحيد لإطلاق سراح الجميع هو اتفاق شامل ووقف القتال.

وأضافت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة: نتنياهو اختار حتى الآن عدم اتخاذ القرار الصحيح بإعادة الرهائن.

تقديم الاعتبارات الأخلاقية على أي اعتبارات شخصية أو سياسية

وتابعت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة: على نتنياهو تقديم الاعتبارات الأخلاقية على أي اعتبارات شخصية أو سياسية.

جيش الاحتلال يعارض احتلال غزة بالكامل

بدورها، أفادت القناة 12 العبرية، مساء اليوم الأحد، بأن جيش الاحتلال يعارض احتلال غزة بالكامل ويوصي بإبرام صفقة تبادل.

مقتل 20 جنديا إسرائيليا في قطاع غزة

في سياق متصل، أفادت صحيفة «هآرتس»، العبرية، اليوم الأحد، بمقتل 20 جنديا إسرائيليا في قطاع غزة خلال 29 يوما.

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