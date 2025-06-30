وزير الخزانة الأمريكي: لا نستبعد العودة لتعريفات أبريل ورفع الرسوم الجمركية

قال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إن إعادة تفعيل الرسوم الجمركية التي تم إقرارها في 2 أبريل لا تزال خيارًا مطروحًا على الطاولة، في إطار تقييم السياسات التجارية مع الدول الشريكة.

تحذير وزير الخزانة الأمريكي للدول "العنيدة"



وأضاف الوزير أن الدول التي تُظهر عنادًا أو ترفض التعاون التجاري بشكل عادل تواجه زيادة جديدة في الرسوم الجمركية، مشددًا على أن الإدارة الأمريكية لن تتردد في استخدام أدوات الضغط لحماية مصالحها الاقتصادية.

في سياق توتر تجاري عالمي



تأتي هذه التصريحات وسط تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وعدد من الدول الكبرى وعلى رأسها الصين، مما يعيد للأذهان أجواء الحروب التجارية السابقة التي أثّرت على الأسواق العالمية.

الأسواق تترقب ردود الأفعال الدولية



من المتوقع أن تراقب الأسواق المالية والتجارية عن كثب أي خطوات فعلية من واشنطن بهذا الشأن، لما لها من تأثير مباشر على حركة التجارة العالمية وأسعار السلع.

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