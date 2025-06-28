الزمالك ينهي اتفاقه مع المدرب الجديد.. الإعلان الرسمي خلال ساعات.. معلومات عن يانيك فيريرا المرشح الأقوى لتولي المهمة.. ومشروع إعادة بناء الفريق سر تأجيل الكشف عن تشكيل الجهاز الفني

أنهى نادي الزمالك كافة التفاصيل التعاقدية والمالية مع المدير الفني الأجنبي الجديد للفريق الأول، في خطوة طال انتظارها من قبل الجماهير البيضاء، التي تُمني النفس بمرحلة جديدة تعيد للنادي استقراره الفني وقدرته على المنافسة.

رغم الانتهاء من الاتفاق الرسمي، تُفضل إدارة الزمالك تأجيل الإعلان لحين الكشف عن حزمة تغييرات فنية وإدارية متزامنة، من المتوقع أن تشمل تعيينات بالجهاز الفني، وربما الإعلان عن أولى صفقات الموسم الجديد، في خطوة إعلامية مقصودة تهدف لتقديم المشروع الجديد بصورة قوية وشاملة.

ووفق مصادر من داخل القلعة البيضاء، من المنتظر أن يُعلَن عن هوية المدير الفني خلال 48 ساعة على أقصى تقدير، وسط حالة من التكتم الإعلامي غير المعتادة، لكن أغلب المؤشرات تؤكد أن البلجيكي يانيك فيريرا هو الأقرب لتولي المهمة، خاصة بعد مفاوضات متقدمة معه خلال الأيام الماضية، وكونه لا يرتبط حاليًا بأي عقد تدريبي.

من هو يانيك فيريرا؟

ولد يانيك فيريرا في 24 سبتمبر 1980، وبدأ مشواره الفني مبكرًا بعد أن قرر في سن 22 التوقف عن اللعب والتركيز على التحليل والتدريب، بدأ كمحلل أداء في نادي أندرلخت البلجيكي، ثم عمل بنفس الدور في جينت، قبل أن ينضم إلى الجهاز الفني لنادي الشباب السعودي مساعدًا للمدرب ميشيل برودوم بين 2010 و2012.

في عام 2012، وقع أول عقد له كمدير فني مع فريق رويال شارلروا، ثم قاد فريق سينت ترويدن للصعود من الدرجة الثانية إلى الدوري البلجيكي الممتاز، في تجربة لفتت أنظار المتابعين بفضل أسلوبه الهجومي وتنظيمه التكتيكي.

لاحقًا تولى تدريب فرق كبيرة مثل ستاندر لييج، ثم انتقل إلى الخليج، حيث تولى تدريب الفتح السعودي ونجح في إنقاذ الفريق من الهبوط، وتحسين نتائجه في الموسم التالي. كما قاد فريق الشباب السعودي كمدير فني مرتين، كانت آخرهما في موسم 2023-2024، خلفًا لخوان براون.

أسلوب لعب حديث.. وخبرة بالفئات السنية

يُعرف فيريرا بتبنيه لأسلوب الضغط العالي، والبناء من الخلف، مع اعتماد واضح على تحليل الأداء عبر الفيديو والبيانات الرقمية.

يمتلك كذلك خلفية قوية في العمل مع الفئات السنية، إذ درّب براعم أندرلخت لعدة سنوات، ما يجعله مناسبًا لتطوير المواهب الشابة في الزمالك.

يعطي أهمية كبيرة للتنظيم الدفاعي، لكنه لا يتنازل عن فلسفة اللعب الإيجابي، وقدرته على المزج بين النتائج والتطوير كانت أحد أسباب نجاحاته في بلجيكا والسعودية.

لماذا يانيك فيريرا؟

ترشيح فيريرا لقيادة الزمالك جاء نتيجة توافر عدة عناصر؛ منها قدرته على العمل في بيئة جماهيرية وضغط إعلامي مرتفع، ونجاحه السابق في التعامل مع أندية تعاني من ظروف معقدة، بالإضافة إلى تاريخه في بناء فرق قادرة على التطور التدريجي.

ورغم عدم إعلان الزمالك رسميًا عن هوية المدرب، فإن كواليس المشهد تؤكد أن الإدارة تُراهن هذه المرة على مشروع فني شامل، يبدأ من اختيار مدرب يُجيد التخطيط طويل المدى وليس مجرد حل مؤقت.

الجماهير البيضاء تترقب إعلانًا رسميًا لا يحمل فقط اسم مدرب، بل يعلن بداية صفحة جديدة بكل ما تحمله من تحديات وآمال.

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