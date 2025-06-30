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حوادث

نص تقرير المعمل الجنائي في حريق مصنع أحبار ببدر

حريق ارشيفية
حريق ارشيفية

تسلمت نيابة بدر، تقرير المعمل الجنائي في إصابة شخصين باختناق إثر حريق نشب داخل طابقين “الأول والثاني” بـ مصنع أحبار داخل منطقة الروبيكي بـ ٨٠٠ فدان بمدينة بدر وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وأوضح تقرير المعمل الجنائي أن سبب الحريق ماس كهربائي من وصلة كهربائية داخل المصنع كانت تحتاج لصيانة منذ فترة.  

وأوضح المصابان باقوالهما في التحقيقات أنهما تفاجآ باندلاع النيران بالطابق الأول وعند محاولتهما لإطفائها كانت قد شبت في الطابق الثاني مما أدى لاختناقهما في الحال، ورجحا أن ماسا كهربائيا من تكييف إحدى غرف الطابق الأول في المصنع السبب وراء الحريق.

حريق مصنع أحبار ببدر

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق بمصنع أحبار داخل منطقة الروبيكي بمنطقة ٨٠٠ فدان بدائرة قسم شرطة بدر وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين اندلاع النيران بالطابق الأول بمصنع أحبار داخل منطقة الروبيكي بمنطقة ٨٠٠ فدان بمدينة بدر، وتصاعدت ألسنة اللهب إلى الطابق الثاني.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وجارٍ عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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