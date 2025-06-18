الأهلي يواصل التصعيد ضد اتحاد تنس الطاولة في نهائيات الدوري الممتاز

تنس الطاولة، واصل مسئولو النادي الأهلي التصعيد ضد اتحاد تنس الطاولة برئاسة أشرف حلمي، بعد صدور قرار بتعليق مشاركة كل من يوسف عبد العزيز وخالد عصر مع القلعة الحمراء في نهائيات الدوري الممتاز المقامة حاليا في مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة.

ورفض الأهلي حتى الآن خوض مباريات الرجال أمام ألعاب دمنهور واستاد دمياط، احتجاجا على قرار الاتحاد المصري بتعليق مشاركة اللاعبين المذكورين بناء على شكوى تقدم بها نادي إنبي.

وكان اتحاد تنس الطاولة قد قرر تأجيل مباراة النادي الأهلي أمام ألعاب دمنهور لتقام في الفترة المسائية بدلا من إقامتها في الفترة الصباحية.

وتلقى أشرف حلمي رئيس اتحاد تنس الطاولة اتصالا هاتفيا من أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي للاحتجاج على قرار تأجيل مباراة النادي الأهلي بالمخالفة للوائح المنظمة للمسابقات وللجدول المعلن مسبقا.

ويشهد اتحاد تنس الطاولة برئاسة أشرف حلمي أزمة كبيرة بسبب التراجع في قرار أحقية النادي الأهلي بضم لاعبي المنتخب يوسف عبد العزيز وخالد عصر، بعد صراع بينه وبين نادي إنبي.

وشهدت الساعات الأخيرة صدور قرار من اتحاد تنس الطاولة بتعليق مشاركة يوسف عبد العزيز وخالد عصر مع النادي الأهلي في نهائيات الدوري الممتاز.

وقال الاتحاد في قراره أن التعليق جاء لحين صدور قرار نهائي من اللجنة المشكلة من وزارة الشباب والرياضة للبت في أزمة قيد اللاعبين.

ورفض الأهلي قرار اتحاد تنس الطاولة متمسكا بحقه في مشاركة اللاعبين في نهائيات الدوري الممتاز خاصة وأن الاتحاد أقر قي وقت سابق بأحقية القلعة الحمراء في قيد كل من يوسف عبد العزيز وخالد عصر.

وأرسل النادي الأهلي خطابا لاتحاد تنس الطاولة يرفض من خلاله قرار تعليق مشاركة اللاعبين المذكورين في نهائيات الدوري الممتاز.

وقال الأهلي في خطابه أن تدخل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي في الأزمة مخالفا لكل اللوائح والقوانين.

وأوضح الأهلي أن اللوائح أنصفته في أزمة قيد اللاعبين ضمن صفوفه وأن ما يحدث حاليا من جانب اتحاد تنس الطاولة هو أمر غير مقبول.

وتمسك النادي الأهلي بحقه في قيد اللاعبين رافضا قرار اتحاد تنس الطاولة بتشكيل لجنة لشئون اللاعبين بشكل مفاجئ من أجل إعادة فتح ملف لاعبيه.

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