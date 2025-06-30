بريطانيا: يجب ألا تمتلك ‎إيران أسلحة نووية

قال وزير الدفاع البريطاني، ديفيد لامي، مساء اليوم الإثنين: يجب ألا تمتلك ‎إيران أسلحة نووية.

وأضاف: نعمل على المسار الدبلوماسي مع حلفائنا بشأن ‎طهران.. وسندعم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران ونأمل أن يؤدي ذلك إلى وقف إطلاق النار في غزة.

حرب الأيام الـ12 على ‎طهران كانت مكثفة

وأمس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: ما كنت لأسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم، وأن حرب الأيام الـ12 على ‎طهران كانت مكثفة.

إيران أرادت على مدى سنوات امتلاك سلاح نووي

وأضاف ترامب لشبكة فوكس نيوز: إيران أرادت على مدى سنوات امتلاك سلاح نووي وكانت على بعد أسابيع من الحصول عليه.. ما قمنا به في ‎طهران كان رائعا.

المواقع النووية الثلاثة في ‎إيران

وتابع ترامب: كل صاروخ أطلقناه على ‎طهران أصاب هدفه.. لقد دمرنا المواقع النووية الثلاثة في ‎إيران وإسرائيل استطاعت إلحاق الضرر بمنشآتها النووية.

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