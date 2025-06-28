السبت 28 يونيو 2025
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خارج الحدود

مسئول أمريكي يجري محادثات مع طهران بشأن تخصيب اليورانيوم

النووي الإيراني،
النووي الإيراني، فيتو

ذكرت شبكة "إن بي سي" الأمريكية أن المبعوث الأمريكي الخاص، ويتكوف، سيعقد خلال الأيام المقبلة محادثات مباشرة مع مسؤولين إيرانيين في محاولة لكسر الجمود بشأن الملف النووي الإيراني.

 

محور اللقاء: تخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات

بحسب الشبكة، فإن المحادثات ستتناول إمكانية التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف أو تقليص عمليات تخصيب اليورانيوم الإيراني، مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

 

مؤشرات على عودة المسار الدبلوماسي

هذه التطورات قد تمهّد لعودة الاتصالات النووية بين واشنطن وطهران بعد شهور من التوترات والتصعيد، وسط ترقب إقليمي ودولي حذر.

 

في وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات صحفية لشبكة “فوكس نيوز”: لا أعتقد أن إيران نقلت مخزون اليورانيوم قبل ضرباتنا والقيام بذلك صعب للغاية.

وأضاف ترامب: نقل مخزون اليورانيوم صعب وخطير جدا ولم نقدم لإيران إشعارا كافيا ولم تكن على علم بضرباتنا.

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