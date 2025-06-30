إسماعيل أبو حطب ضحية جديدة، ارتفاع عدد شهداء الصحافة في غزة إلى 228

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن استشهاد الصحفي إسماعيل أبو حطب، ما يرفع عدد الصحفيين الذين ارتقوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى 228 شهيدًا.

استهداف متواصل للطواقم الإعلامية في غزة



وأوضح المكتب الإعلامي أن استهداف الصحفيين يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حربه على الحقيقة والصوت الحر.

دعوات لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي



وطالب المكتب الإعلامي المؤسسات الدولية واتحادات الصحفيين بتحقيق دولي عاجل ومحاسبة المسؤولين عن الاستهداف المتعمد للإعلاميين في غزة.

العمل تحت النار.. وقائع لا تتوقف



ويواصل الصحفيون في غزة أداء مهامهم في ظروف شديدة الخطورة، متحدّين القصف وانهيار البنية التحتية من أجل نقل الحقيقة إلى العالم.

وأفادت مصادر طبية في غزة، مساء اليوم، باستشهاد 21 فلسطينيا وإصابة عشرات آخرين غالبيتهم نساء وأطفال في قصف إسرائيلي على شاطئ مدينة غزة.

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