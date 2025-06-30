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خارج الحدود

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 71 منذ فجر اليوم والمجازر مستمرة

شهداء غزة، فيتو
شهداء غزة، فيتو

كشفت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة أن عدد الشهداء نتيجة الغارات الإسرائيلية ارتفع إلى 71 شهيدًا منذ فجر اليوم.

 

معظم الضحايا من غزة وشمال القطاع

وأوضحت المصادر أن من بين الضحايا 48 شهيدًا سقطوا في مدينة غزة وشمال القطاع، نتيجة قصف عنيف ومكثف طال منازل ومناطق سكنية مأهولة.

 

ظروف إنسانية كارثية في قطاع غزة

تأتي هذه الحصيلة في ظل انهيار الخدمات الصحية ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة.

في ظل صمت دولي وتصعيد متواصل

ورغم الجهود الدولية للتهدئة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية، وسط صمت دولي يثير غضب الفلسطينيين والمنظمات الحقوقية.
 

وأدانت حركة حماس ما وصفته بـ"الهجوم الوحشي" الذي تتعرض له مدينة غزة، مؤكدة أن التصعيد الإسرائيلي الأخير يمثل جرائم حرب وعمليات تطهير عرقي ممنهجة.

وقالت حركة حماس في بيان عاجل إن "الجيش الصهيوني صعّد من مجازره بحق المدنيين"، معتبرة أن ما يجري يتجاوز كل الأعراف والمواثيق الدولية.

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