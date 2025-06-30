إصابة مسن في انفجار أنبوبة غاز داخل منزل بالدقهلية

أُصيب مسن بحروق من الدرجة الثانية، اليوم الإثنين، إثر انفجار أنبوبة غاز داخل منزله بقرية منشية بطاش التابعة لمركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، ما أسفر عن اندلاع حريق داخل المنزل وإصابته في مناطق متفرقة من جسده.

بلاغ أمني وتحرك فوري للحماية المدنية

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حريق داخل منزل أحد المواطنين بقرية منشية بطاش.

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية وضباط وحدة المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحريق، وتبين من الفحص والمعاينة أن سبب النيران هو انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل منزل.

إصابة بحروق ونقله للمستشفى

أسفر الحريق عن إصابة المواطن بحروق من الدرجة الثانية بالساقين والذراعين، وتم نقله إلى مستشفى تمي الأمديد لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.



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