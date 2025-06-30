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رياضة

ريال مدريد يعود لمحاولة التعاقد مع ظهير بنفيكا

بنفيكا
بنفيكا

كشفت تقارير أن نادي  ريال مدريد عاد لمحاولة التعاقد مع ألفارو كاريراس، الظهير الأيسر لنادي بنفيكا، عقب إقصاء الفريق البرتغالي من دور الـ16 في كأس العالم للأندية على يد تشيلسي.

ويملك النادي الملكي اتفاقًا كاملًا مع اللاعب، إلا أن الموقف يختلف مع بنفيكا، الذي رفض الخوض في أي مفاوضات قبل انتهاء البطولة بحسب التقارير.

وادعت إدارة بنفيكا أن ريال مدريد لم يتقدم بأي عرض رسمي حتى الآن، متجاهلة أن مسؤولي الميرنجي تواصلوا بالفعل للاستفسار عن موقف اللاعب وإمكانية التعاقد معه.

 

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن رد بنفيكا كان حاسمًا: "المفاوضات لن تُفتح إلا في حال دفع الشرط الجزائي البالغ 50 مليون يورو".

ريال مدريد كان قد قدم عرضًا أقل من هذا الرقم، لكن روي كوستا، رئيس بنفيكا، صرح لصحيفة "ماركا" الإسبانية أن ناديه لم يتلقَّ أي اقتراح رسمي من الفريق المدريدي.

وأضافت الصحيفة أن كوستا يكرر نفس السيناريو الذي اعتمده العام الماضي في ملف المدافع أنطونيو سيلفا، حين طلب 80 مليون يورو من مانشستر يونايتد ويوفنتوس، رغم أن العروض المقدمة لم تتجاوز 70 مليون. وفي النهاية، بقي سيلفا مع بنفيكا، لكن تراجع مستواه هذا الموسم أدى إلى انخفاض قيمته السوقية إلى 30 مليون يورو فقط.

وأكدت "سبورت" أن ريال مدريد لا يخطط للدخول في صدام مع إدارة بنفيكا، بل يتمسك بنهجه التفاوضي القائم على الحوار والتفاهم.

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