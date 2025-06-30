أسباب تدفع ريال مدريد لحسم صفقة الجوهرة الهولندية

كشفت تقارير صحفية أن ريال مدريد بدأ خطواته الفعلية للتعاقد مع أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الهولندية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء التحرك المدريدي نحو موهبة ألكمار الهولندي في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الخيارات الأخرى المطروحة في مركز خط الوسط، مثل إنزو فيرنانديز لاعب تشيلسي، ورودري لاعب مانشستر سيتي، وأليكسيس ماك أليستر لاعب ليفربول.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، يضع النادي الملكي اللاعب الشاب كيس سميت، نجم خط وسط ألكمار، ضمن أولوياته.

ويعد سميت، البالغ من العمر 19 عامًا، من أبرز المواهب في جيله، وقد تألق مع منتخبات الفئات السنية لهولندا، وتم اختياره مؤخرًا كأفضل لاعب في بطولة أوروبا تحت 19 عامًا، بعد مساهمته في تتويج منتخب بلاده باللقب على حساب إسبانيا.





وذكرت الصحيفة أن نادي ريال مدريد تابع اللاعب منذ فترة، لكن التحرك الجاد بدأ مؤخرًا، رغم عدم وجود اتفاق رسمي حتى الآن. إلا أن هناك تواصلًا أوليًا ومؤشرات على جدية الاهتمام من جانب إدارة الميرينجي.

ورغم أن الطريق نحو إتمام الصفقة يبدو بسيطًا من حيث وضوح الهدف، إلا أنه معقد من الناحية التعاقدية، إذ يرتبط سميت بعقد مع نادي ألكمار يمتد حتى عام 2028، ما يتطلب الدخول في مفاوضات مباشرة لشراء عقده.

ما يجعل الصفقة جذابة من وجهة نظر ريال مدريد أن اللاعب لم يصبح بعد اسمًا عالميًا، وبالتالي فإن التعاقد معه في هذه المرحلة يُعد خطوة ذكية قبل أن ترتفع قيمته السوقية بشكل كبير في السنوات المقبلة.

وأكدت الصحيفة أن ألكمار يدرك قيمة لاعبه جيدًا، ويُدرك أيضًا أن الصيف الحالي سيكون مزدحمًا بالعروض والمكالمات، ولا ينوي التفريط فيه بسهولة.

من جانبه، يحلم كيس سميت بالانتقال إلى ريال مدريد، بحسب مصادر مقربة منه، لكنه في الوقت نفسه يكنّ احترامًا كبيرًا لناديه الذي نشأ فيه منذ سن التاسعة، ولا يرغب في اتخاذ أي خطوة تُلحق ضررًا بالنادي الهولندي.

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