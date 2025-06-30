رئيس ريال مدريد يصل فلوريدا لمؤازرة فريقه أمام يوفنتوس بمونديال الأندية (فيديو)

كأس العالم للأندية ، وصل فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، إلى مدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية، استعدادًا لمتابعة مواجهة الفريق أمام يوفنتوس في دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن النادي الملكي نشر صورة لبيريز أثناء حديثه مع النجم الإنجليزي بيلينجهام في فندق إقامة الفريق، وذلك بالتزامن مع احتفال اللاعب بعيد ميلاده الثاني والعشرين.

👔 من وصل الرئيس فلورنتينو بيريز إلى فلوريدا، ثم توجه مباشرة إلى مقر إقامة الفريق في فندق بالم بيتش 🏨🤝🫂.pic.twitter.com/iF3ttY2V1v — BlancosGlobal (@Blancos_Global) June 30, 2025

ويستعد ريال مدريد لمواجهة يوفنتوس في دور الـ16 ببطولة كأس العالم للأندية.

تأهل ريال مدريد الإسباني لدور الستة عشر متصدرا مجموعته بعد الفوز على فريق ريد بول سالزبورج النمساوي، بثلاثة أهداف نظيفة ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

فيما تأهل فريق يوفنتوس الإيطالي إلى دور الـ16 كوصيف للمجموعة السابعة مع فريق مانشستر سيتي المتصدر، حيث جمع اليوفي 6 نقاط من فوزين وخسارة وحيدة.

واستهل يوفنتوس مشواره بفوزًا عريضًا على نظيره العين الإماراتي بخمسة أهداف دون رد، ثم كرر الفوز في الجولة الثانية على الوداد بنتيجة 4-1، قبل أن يتلقى خسارة قاسية من مانشستر سيتي في ختام الجولات بنتيجة 2-5.

موعد مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس في كأس العالم للأندية



من المقرر أن يكون موعد مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس، غدا الثلاثاء، الموافق 1 يوليو 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.



القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس في كأس العالم للأندية

ويمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس مباشر عبر منصة «DAZN» الناقلة حصريًا لمباريات كأس العالم للأندية 2025.

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