الإثنين 30 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية يعقد أول اجتماع مع مجلس إدارة "المستثمرين الجدد" بالمنطقة الصناعية بجمصة

اجتماع المحافظ بالمستثمرين
اجتماع المحافظ بالمستثمرين الجدد بجمصة، فيتو

عقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم اجتماعًا موسعًا مع مجلس إدارة جمعية المستثمرين الجدد بالمنطقة الصناعية بجمصة، وذلك لمناقشة عدد من القضايا الحيوية، ووضع خريطة طريق للعمل خلال المرحلة المقبلة بهدف دفع عجلة التنمية الصناعية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والعميد محمود حمدي رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة.

مناقشة شاملة لأوضاع المنطقة الصناعية بجمصة

 

وشهد الاجتماع مناقشة شاملة لأوضاع المنطقة الصناعية بجمصة، حيث تم التركيز على تحديد السياسات العامة التي تسهم في تيسير كافة السبل أمام المستثمرين وأصحاب المصانع، والتعامل الفوري مع المعوقات والمشكلات القائمة، بهدف تعزيز التواصل والتلاحم بين الجمعية والمستثمرين، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة للنهوض بالصناعة وتطوير المناطق الصناعية.

دعم وتطوير المنطقة الصناعية بجمصة

وأكد محافظ الدقهلية أن المحافظة تعمل بكامل أجهزتها التنفيذية لدعم وتطوير المنطقة الصناعية بجمصة، مشيرًا إلى أن خطة العمل تشمل: (رفع كفاءة البنية التحتية بالكامل - تحسين شبكة الطرق الداخلية - استكمال السور الخارجي لتأمين المنطقة - تطوير منظومة الصرف الصحي وإنشاء محطة معالجة متكاملة - وضع آليات صارمة لحماية البيئة ومنع الانبعاثات الضارة التي قد تؤثر على المناطق السكنية أو التعليمية المحيطة).


كما وجه اللواء طارق مرزوق بضرورة تمكين شركة الأمن الجديدة من أداء مهامها بكفاءة، وتشديد إجراءات الدخول والخروج، وتنظيم مسارات حركة السيارات للحد من الحوادث علي الطريق الدولي الساحلي اثناء دخول وخروج الشاحنات، بما يعزز من انضباط العمل وسلامة الأفراد والمنشآت داخل المنطقة الصناعية.

وأعرب أعضاء مجلس إدارة جمعية المستثمرين الجدد عن امتنانهم للتعاون الإيجابي مع المحافظة، مؤكدين حرصهم الكامل على تحقيق طفرة حقيقية في واقع المنطقة الصناعية، والعمل على حل كافة التحديات التي تواجه أصحاب المصانع.

كما أشادوا بالدور الحيوي الذي تقوم به محافظة الدقهلية في تذليل العقبات وتقديم الدعم المستمر لتطوير المنطقة، بما يسهم في تحفيز الاستثمار الصناعي، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، كلّف المحافظ المهندس رجب يوسف، عضو مجلس إدارة الجمعية، بمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع، والتنسيق المستمر مع الجهاز التنفيذي للمنطقة والمستثمرين.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية المستثمرين الجدد، وهم: المهندس أحمد أبو إسماعيل، والمهندس شريف علوان، والمهندس رجب يوسف، والدكتور محمود أبو العزم، والهادي قورة، والمهندس أحمد الشافعي، والمهندس أحمد الشتري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اصحاب المصانع استراتيجية الدولة الجهاز التنفيذي التنمية الصناعية الدقهلية اليوم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الطريق الدولى الساحلي المنطقة الصناعية بجمصة المنطقة الصناعية تطوير منظومة الصرف الصحي شبكة الطرق الداخلية

مواد متعلقة

وزير الخارجية يؤكد لنظيره الإيراني أهمية دعم الاستقرار بالمنطقة من خلال الحلول الدبلوماسية

فوائد الجنزبيل، يحارب الالتهابات المزمنة ويقلل آثار العلاج الكيميائي

الحكومة تكشف حقيقة تعديل الإيجار القديم لإخلاء عقارات وسط البلد

تراجع جديد في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم

الأكثر قراءة

بعد عقد زيزو أبو 5 ملايين جنيه، "فيتو" تكشف قيمة تعاقد تريزيجيه مع الأهلي (انفراد)

رئيس النواب يحرج الحكومة خلال جلسة مناقشة الإيجار القديم (تفاصيل)

أبوس أيدك يا بابا سيبوني، أب يضرب ابنه بوحشية يثير الغضب والشرطة تتدخل (فيديو)

رئيس النواب ينتقد تأخر وزير الإسكان عن جلسة مناقشة تعديل الإيجار القديم

نائب لـ الحكومة: "كرسي الوزارة زي كرسي الحلاقين" وتعديل الإيجار القديم عقاب اجتماعي

نائب عن تعديل قانون الإيجار القديم: الحكومة تلعب بالنار

وكيلا النواب: هدفنا خروج تعديل متوازن لقانون الإيجار القديم

محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام بحد أدنى 230 درجة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

من هو القائد أبو عمر السوري، "أسطورة الظل وصانع النخبة" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الدعاء يوم عاشوراء وفضله، وهل هو مستجاب؟

تفسير حلم أكل الفراخ في المنام وعلاقته بسفر قريب وزيادة فى الرزق

موعد صيام عاشوراء 2025 وحكم الدعاء فيه

المزيد
الجريدة الرسمية