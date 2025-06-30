محافظ الدقهلية يعقد أول اجتماع مع مجلس إدارة "المستثمرين الجدد" بالمنطقة الصناعية بجمصة

عقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم اجتماعًا موسعًا مع مجلس إدارة جمعية المستثمرين الجدد بالمنطقة الصناعية بجمصة، وذلك لمناقشة عدد من القضايا الحيوية، ووضع خريطة طريق للعمل خلال المرحلة المقبلة بهدف دفع عجلة التنمية الصناعية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والعميد محمود حمدي رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة.

مناقشة شاملة لأوضاع المنطقة الصناعية بجمصة

وشهد الاجتماع مناقشة شاملة لأوضاع المنطقة الصناعية بجمصة، حيث تم التركيز على تحديد السياسات العامة التي تسهم في تيسير كافة السبل أمام المستثمرين وأصحاب المصانع، والتعامل الفوري مع المعوقات والمشكلات القائمة، بهدف تعزيز التواصل والتلاحم بين الجمعية والمستثمرين، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة للنهوض بالصناعة وتطوير المناطق الصناعية.

دعم وتطوير المنطقة الصناعية بجمصة

وأكد محافظ الدقهلية أن المحافظة تعمل بكامل أجهزتها التنفيذية لدعم وتطوير المنطقة الصناعية بجمصة، مشيرًا إلى أن خطة العمل تشمل: (رفع كفاءة البنية التحتية بالكامل - تحسين شبكة الطرق الداخلية - استكمال السور الخارجي لتأمين المنطقة - تطوير منظومة الصرف الصحي وإنشاء محطة معالجة متكاملة - وضع آليات صارمة لحماية البيئة ومنع الانبعاثات الضارة التي قد تؤثر على المناطق السكنية أو التعليمية المحيطة).



كما وجه اللواء طارق مرزوق بضرورة تمكين شركة الأمن الجديدة من أداء مهامها بكفاءة، وتشديد إجراءات الدخول والخروج، وتنظيم مسارات حركة السيارات للحد من الحوادث علي الطريق الدولي الساحلي اثناء دخول وخروج الشاحنات، بما يعزز من انضباط العمل وسلامة الأفراد والمنشآت داخل المنطقة الصناعية.

وأعرب أعضاء مجلس إدارة جمعية المستثمرين الجدد عن امتنانهم للتعاون الإيجابي مع المحافظة، مؤكدين حرصهم الكامل على تحقيق طفرة حقيقية في واقع المنطقة الصناعية، والعمل على حل كافة التحديات التي تواجه أصحاب المصانع.

كما أشادوا بالدور الحيوي الذي تقوم به محافظة الدقهلية في تذليل العقبات وتقديم الدعم المستمر لتطوير المنطقة، بما يسهم في تحفيز الاستثمار الصناعي، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، كلّف المحافظ المهندس رجب يوسف، عضو مجلس إدارة الجمعية، بمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع، والتنسيق المستمر مع الجهاز التنفيذي للمنطقة والمستثمرين.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية المستثمرين الجدد، وهم: المهندس أحمد أبو إسماعيل، والمهندس شريف علوان، والمهندس رجب يوسف، والدكتور محمود أبو العزم، والهادي قورة، والمهندس أحمد الشافعي، والمهندس أحمد الشتري.

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