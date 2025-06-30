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حوادث

والدة شاب تخلص من حياته بمدينة نصر: "جتلي صدمة وقلبي اتكسر"

شاب تخلص من حياته
شاب تخلص من حياته

صرحت نيابة مدينة نصر بدفن جثة شاب تخلص من حياته بسبب رفض والدته زواجه من حبيبته عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

 وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال والدة المتوفى التي قالت بأن ابنها لم يجهز نفسه، فضلا عن أن هناك ظروفا شخصية وخاصة تقف ضد إتمام تلك الزيجة، ولم تكن تعلم انه يحبها إلى هذا الحد، مشيرة إلى أن حداثة سنه وقلة خبرته دفعته إلى ذلك. 


وأشارت إلى أنها لم تكن تعلم أن ابنها سيتخلص من حياته لهذا السبب قائلة: "جتلي صدمة وقلبي اتكسر لما شفته ميت".


شاب ينهي حياته بمدينة نصر

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بإقدام شخص على التخلص من حياته. 

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة.

وبالفحص، تبين أن الجثمان يعود لشاب يعمل "سماكًا" ومقيم في مدينة نصر رفقة أسرته. 

وكشفت التحريات الأولية أن الشاب كان يمر بحالة نفسية سيئة في الآونة الأخيرة بسبب رفض والدته لزواجه من الفتاة التي يحبها.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ووضعت الجثة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتحديد ملابسات الحادث.

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نيابة مدينة نصر النيابة العامة غرفة عمليات النجدة مديرية أمن القاهرة تقرير الصفة التشريحية

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