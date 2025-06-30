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ثقافة وفنون

هند صبري تحتفي بذكرى 30 يونيو: كل عام ومصر حرة قوية وآمنة

هند صبري، فيتو
هند صبري، فيتو

حرصت الفنانة  هند صبري على إحياء ذكرى ثورة 30 يونيو، من خلال منشور عبر خاصية القصص القصيرة (ستوري) على حسابها الرسمي بتطبيق “إنستجرام”، حيث شاركت صورة لمعالم من مصر، مرفقة بتعليق حمل معاني وطنية.  

حيث كتبت هند في تعليقها: “30 يونيو كان محطة فارقة في تاريخ مصر الحديث، عبر فيها الشعب عن رؤيته لمسار الوطن ومستقبله.. ذكرى تدعونا للتأمل في قيمة الوعي، ودور كل فرد في بناء مجتمع مستقر ومتوازن.”، واختتمت بعبارة: “كل عام ومصر حرة، قوية، وآمنة.” 

هند صبري تتعرض لهجوم حاد 

ومؤخرا تعرضت الفنانة هند صبري لحملات هجوم، ومطالبات بترحيلها من مصر وسحب الجنسية المصرية بعد دعمها لقافلة الصمود. 

جنسية هند صبري

على جانب آخر، ظهرت هند صبري قبل سنوات، لتعلن لجمهورها عن حصولها على الجنسية المصرية، مشيرة إلى أن ذلك تم بحكم زواجها من رجل الأعمال المصري أحمد الشريف، لكنها أكدت أن الأمر بالنسبة لها لا يقف عند حدود الإجراءات القانونية، بل هو امتداد طبيعي لانتماء شعوري طويل.

ارتباط هند صبري بمصر 

وكانت هناك الكثير من التصريحات، والمواقف التي عبرت فيها هند صبري عن ارتباطها بمصر، أبرزها ما قالته في لقاء تليفزيوني سابق، حيث أكدت أن مصر تحتل مكانة محورية في العالم العربي، قائلة: “مفيش عالم عربي من غير مصر”.

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