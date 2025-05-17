هند صبري: عمري ما اشتغلت علشان الفلوس وهذا موقفي من تقديم جزء 3 من "البحث عن علا"

كشفت الفنانة هند صبري، سر اعتذارها العام الماضي عن عدم المشاركة في أكثر من عمل، كما كشفت عن رأيها في فكرة تقديم الجزء الثالث من مسلسل "البحث عن علا".

وقالت هند صبري إنها اعتذرت العام الماضي عن عدم المشاركة في أكثر من عمل، بسبب عدم شعورها بالرغبة في العمل.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي محمد قيس في برنامج "عندي سؤال" المذاع عبر قناة المشهد: "عمري ما أشتغل علشان الفلوس، الحمد لله مش محتاجة، ومبسوطة إني بكسب فلوس كويسة من عملي".

وتابعت: "والله أنا عارفة في ناس ممكن ما تصدقش، لكن ساعات ببقى ناسية أنا أخدت الدفعة المستحقة أو لأ، اللي بيشتغلوا معايا بيفكروني".

أوضحت هند صبري أنها تشعر بحرية أكثر بسبب قدرتها على الاستغناء قائلة: "بتديك حرية ترفض حاجات أنت مش عايز تعملها، أو حاجات عايز تعملها بس شايف إنك عاوز ترتاح وتاخد إجازة، أنا اعتذرت عن كذا حاجة السنة اللي فاتت لإني مليش نفس أشتغل".

وردًّا على سؤال ما سر عدم رغبتها في العمل في تلك الفترة، قالت هند صبري: "بنشتغل فترات طويلة ومشاريع معقدة، خاصة لو أنا شغالة ممثلة ومنتجة، وكان مجهود كبير وكنت محروقة داخليًّا".

كما كشفت النجمة هند صبري عن رأيها في فكرة تقديم الجزء الثالث من مسلسل "البحث عن علا".

وقالت هند صبري: "الجزء الثاني من البحث عن علا من حيث نسب المشاهدة اتشاف أكثر من الأول، لكن يمكن الزخم على السوشيال ميديا كان أقل".

وأضافت: "اللي خلاني انتبه وأراجع نفسي إني كنت دخلت في حتة يلا نحلب شخصية. الشخصية لو ملهاش دوافع خاصة إنها يكون لها جزء ثالث مش هعمله، مش عايزة أدخل في حتة الاستسهال".

وتابعت: "ما أفتكرش في جزء ثالث من البحث عن علا. ده مش قراري لوحدي، لكن مش شايفة حاجة جديدة لعلا ممكن تقولها".

وتعاقدت هند صبري مؤخرا على مسلسل "دم على نهد"، المأخوذ من رواية بنفس الاسم للكاتب الكبير إبراهيم عيسى.

مسلسل "دم على نهد" مكون من 10 حلقات، مأخوذ عن أحدث روايات الكاتب إبراهيم عيسى التي تحمل نفس الاسم، والسيناريو والحوار وائل حمدي ومحمد هشام عبية، والإخراج لمريم أحمدي، والإنتاج لصادق الصباح.

وتدور رواية "دم على نهد" حول "مي الجبالي"، التي لم تكن تتوقع أن الحوار الصحفي الذي ستجريه مع "السفاح" قبل إعدامه سيكون سببًا في تغيير حياتها، بسبب ما قاله لها السفاح من أسرار لم يعترف بها في التحقيقات.

وتكتشف هذه الاعترافات لـ"مي" عن أشياء تجعلها تشك في كل ما كانت تعتقده، وتربك علاقاتها، وتضع حياتها في خطر.

كما قدمت مؤخرًا الجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا"، وشاركها في بطولته: ظافر العابدين، وسوسن بدر، وهاني عادل، وندى موسى، ومحمود الليثي، وآيسل رمزي، وعمر شريف، وياسمينا العبد، وطارق الإبياري، تأليف غادة عبد العال، وهناء محمود، وسيف عمر، وزيزيت سعيد، وهشام حمزة، تحت إشراف هند صبري، من إخراج هادي الباجوري.

يذكر أن الفنانة هند صبري حصلت مؤخرًا على جائزة الإنجاز الفني، خلال حفل افتتاح الدورة الثامنة لمهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، الذي أقيم مساء الأحد 27 أبريل الماضي، تقديرًا لمسيرتها المتميزة وإسهاماتها في دعم قضايا المرأة عبر السينما.

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