برلمانية النور عن الإيجار القديم: الحكومة غير مستعدة إحصائيا

قال النائب أحمد خليل خير الله، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب: "إن قانون الإيجار القديم كان مراية لكل المجالس النيابية السابقة ولكل حكومة، المجلس الذي كان يجد نفسه سيغرق يبعد عن هذا القانون، واليوم القاعة كلها حريصة على مصلحة المواطن، ونحن أمام قانون دائما تكون سيىء في رواية أحدهم، نحن أمام واقعين أحلاهما مر، نعمل لنرضي الله سبحانه وتعالى".

الجلسة العامة لمجلس النواب

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، أثناء مناقشة تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

المحافظات المحدودة

وأعرب عن تخوفه من تطبيق الحكومة لهذا القانون، وكيفية التعامل بعد ذلك، قائلا: عندما نفكك القانون سنجد المحافظات المحدودة، فهناك 4 محافظات فيها 82 % من هذا القانون، يجب العمل عليها من الآن، وكلنا بلا استثناء نخاف على المستأجر الأول وعلى أهالينا من كبار السن، وأتحدى لو فيه نائب داخل القاعة ليس خائفا على هذا البند.

زمن الذكاء الاصطناعي

وأضاف أن الحكومة، بوضوح غير مستعدة إحصائيا وتابع: في زمن الذكاء الاصطناعي وبتكلمني على إحصائيات من 2017، بعض الدول ممكن تقولك المستأجر لابس إيه حاليا، الموضوع عبارة عن مستأجر يحلم ومالك يخشى إجحافا، وسعيد بكثرة أسئلة رئيس المجلس لوزير الإسكان ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء، والمفروض نطلع النهاردة نقول للمواطنين اطمئنوا حريصون عليكم، كلنا متفقين التجاري محدش بيتكلم عليه، لكن أهالينا المساكين الذين يدعون على أنفسهم بالموت عشان القانون نزل في مجلس النواب، لازم نطمن أهالينا.

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