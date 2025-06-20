الجمعة 20 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الصناعات الغذائية تصدر العدد الثاني من النشرة الدورية للتشريعات والقوانين

المهندس أشرف الجزايرلي،
المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، فيتو

 اصدرت غرفة الصناعات الغذائية  باتحاد الصناعات، العدد الثاني من النشرة الدورية للتشريعات والقوانين الغذائية، والتي تسلط الضوء على قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 4 لسنة 2020 بشأن المواد المضافة المصرح باستخدامها في الغذاء

وقالت الغرفة ان هذا يأتى في إطار حرص الغرفة على توعية الأعضاء بالتطورات التشريعية المؤثرة في القطاع.

محاور النشرة الدورية للتشريعات والقوانين الغذائية


يتضمن هذا الإصدار عرضًا مبسطًا وشاملًا للمحاور التالية:
1. - تعريف المواد المضافة والغرض من إضافتها وإستخداماتها
2. التشريعات الدولية والمصرية المنظمة للمواد المضافة إلي الغذاء 
3. أقسام قرار الهيئة رقم 4 لسنة 2020 وأهم المحاور
4. تعريف نظام الترقيم الدولي والترقيم الأوروبي للمواد المضافة والغرض منه 
5. أهمية الإفصاح عن المواد المضافة للغذاء وطريقة تدوينها ببطاقة البيانات
6. الأخطاء الشائعة والأسئلة المتكررة وأهم الملاحظات

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غرفة الصناعات الغذائية الصناعات الصناعات الغذائية إتحاد الصناعات الهيئة القومية لسلامة الغذاء

مواد متعلقة

تصديري الصناعات الغذائية يرصد أحدث ثورات تغليف المنتجات

الأكثر قراءة

خروج طالب ثانوي حيا من أسفل أنقاض عقارات حدائق القبة واستمرار البحث عن أمه (صور)

أبرزها السكر والأرز والشاي، ارتفاع أسعار 6 سلع غذائية في الأسواق

ترامب عن الحرب بين طهران وتل أبيب: أداء إسرائيل جيد وإيران أقل جودة

موعد فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالقاهرة

أسعار بيض المائدة اليوم الجمعة 20 يونيو 2025

مواعيد انطلاق دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2025 - 2026 (إنفوجراف)

الزمالك يعلن تعيين جون إدوارد مديرا رياضيا للنادي ويحدد مهامه

ارتفاع أسعار الزيت اليوم في الأسواق

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الجمعة 20 يونيو 2025

تعرف على سعر كيلو الألومنيوم اليوم

كم يبلغ سعر كيلو السكر اليوم بالسوق المحلى ؟

أسعار بيض المائدة اليوم الجمعة 20 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في الحي الشعبي؟.. انهيار عقارات بحدائق القبة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أشهر المساجد التاريخية داخل الحرم المكي (صور)

«إنك أنت الأعلى»، الشعراوي يكشف البشرى بالنصر من الله لنبيه موسى على سحرة فرعون (فيديو)

من فاتته صلاة في السفر؛ كيف يقضيها بعد عودته؟، الأزهر يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية