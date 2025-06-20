الصناعات الغذائية تصدر العدد الثاني من النشرة الدورية للتشريعات والقوانين

اصدرت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، العدد الثاني من النشرة الدورية للتشريعات والقوانين الغذائية، والتي تسلط الضوء على قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 4 لسنة 2020 بشأن المواد المضافة المصرح باستخدامها في الغذاء

وقالت الغرفة ان هذا يأتى في إطار حرص الغرفة على توعية الأعضاء بالتطورات التشريعية المؤثرة في القطاع.

محاور النشرة الدورية للتشريعات والقوانين الغذائية



يتضمن هذا الإصدار عرضًا مبسطًا وشاملًا للمحاور التالية:

1. - تعريف المواد المضافة والغرض من إضافتها وإستخداماتها

2. التشريعات الدولية والمصرية المنظمة للمواد المضافة إلي الغذاء

3. أقسام قرار الهيئة رقم 4 لسنة 2020 وأهم المحاور

4. تعريف نظام الترقيم الدولي والترقيم الأوروبي للمواد المضافة والغرض منه

5. أهمية الإفصاح عن المواد المضافة للغذاء وطريقة تدوينها ببطاقة البيانات

6. الأخطاء الشائعة والأسئلة المتكررة وأهم الملاحظات

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