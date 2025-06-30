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رياضة

منتخب شابات الطائرة يغادر إلى كرواتيا للمشاركة ببطولة العالم تحت 19 سنة

منتخب الكرة الطائرة
منتخب الكرة الطائرة

الكرة الطائرة، غادرت صباح اليوم الإثنين، بعثة المنتخب الوطني لشبابات الكرة الطائرة تحت 19 سنة، متوجهه إلى كرواتيا للمشاركة في بطولة العالم والمقرر إقامتها خلال الفترة من 2 وحتى 13 يوليو المقبل.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني 12 لاعبة وهن: "هيا حسام - ملك علاء - جينا متولي - سلمي البحيري - مريم عمرو - كرمه علي - ريتاج هشام - ملك سعده - نور الصافي - بسملة حاتم - لوجين أحمد يسري - زينة النادي".

فيما يضم الجهاز الفني للفراعنة كلًا من: "إيهاب علي.. مدير فني - يسرا عبد الكريم.. مدرب عام - كريم جمعة.. مدرب - مي محمود حسني.. محلل الأداء - الدكتور لمياء محمد طبيب الفريق - سهير محمد إداري الفريق"، كما تشارك أماني رشيد كحكم مرافق، فيما يترأس البعثة الإعلامية منى عبد الكريم أمين صندوق الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

وتلعب بنات النيل في إطار المجموعة الأولى والتي تضم إلى جوارهن كلًا من: "كرواتيا - تايلاند - كندا - المكسيك - ألمانيا".

ويستهل منتخبنا الوطني مشواره في البطولة بمواجهة نظيره الكندي في المباراة المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة والربع عصر الأربعاء المقبل الموافق 2 يوليو.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة إلى الدور الثاني.

الجدير بالذكر، أن أمريكا هي حامل لقب البطولة في هذه المرحلة العمرية بعد فوزها على منتخب تركيا بصعوبة بنتيجة 3-2 في نهائي النسخة الأخيرة التي احتضنتها المجر وكرواتيا صيف عام 2023.

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