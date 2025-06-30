وزير الإسكان يعلن رسائل طمأنة للمستأجرين: توفير وحدات سكنية والبدء بالشقق المغلقة والتجارية

أكد المهندس شريف الشربيى، وزير الإسكان، اهتمام الحكومة بالبعد المجتمعي والاجتماعي في قانون الايجار القديم، موضحا أن القانون نص على تشكيل لجان من المحافظين لتقييم كل الوحدات المؤجرة.

وقال الشربيى، فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين: نحن ملتزمون التزام كامل بما جاء في المادة 8 فيما يخص توفير وحدات سكنية مع مراعاة البعد الاجتماعي، والحق في التقديم على الطروحات المقدمة من وزارة الإسكان.

توفير الأراضي المتاحة لاستيعاب حالات مستأجري الإيجار القديم

واستكمل الوزير: وقت صدور القانون من 40 عام كان في أزمة كبيرة جدًا وعميقة في قطاع الإسكان، واليوم في 2025 فقد تم تنفيذ وجاري العمل على ما يقارب 5 مليون وحدة، وأزمة السكن لم تعد موجودة كما كانت في السابق.

كما أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجود تنسيق كامل مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين، لتوفير الأراضي المتاحة لاستيعاب حالات مستأجري الإيجار القديم ممن ينطبق عليهم الشروط بالمحافظات في أقرب مكان لهم، مؤكدا أن هذه رسالة طمأنة للمستأجرين.

تطبيق القانون سيكون بشكل مرحلي

وأشار الوزير خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، تطبيق القانون سيكون بشكل مرحلي وسنبدأ بالوحدات المغلقة والغير مخصصة للسكني " التجارية" باعتبارها فى أولوية حالات التطبيق، ثم السكني والذي سيكون مرتبط تطبيقه بتوفير بديل.

وبشأن تحديد 7 سنوات كفترة انتقالية، قال الوزير: "إنها جاءت وفقًا لإتاحة فرصة لتوفير وحدات بديلة لبعض المستأجرين بالإضافة للوحدات الحالية، وتم إحصاء 3 مليون وحدة إيجار قديم، يقطنهم حوالي مليون و600 ألف مواطن فقط، معنى كدا أن في وحدات خالية، والمؤشرات بتقول إن العدد بيقل مع الوقت".

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