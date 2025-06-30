مرموش: نحترم جميع المنافسين وهذا سبب غنائي بالعربية أمام بعثة السيتي

أكد عمر مرموش نجم مانشستر سيتي، أنه وزملاءه يوطدون علاقاتهم خلال المشاركة الحالية في كأس العالم للأندية.

ووفقا للموقع الرسمي لمانشستر سيتي، قضى الفريق أكثر من أسبوعين في الولايات المتحدة الأمريكية، ويستعد لمواجهة الهلال السعودي، فجر غدا الثلاثاء في دور الـ16.



ويقيم الفريق بالقرب من الشاطئ في مدينة بوكا راتون، حيث يتبع الحصص التدريبية بأوقات للاسترخاء على الشاطئ أو بجوار المسبح، وسط أجواء أسرية تجمع اللاعبين وعائلاتهم.



وأشار مرموش إلى أن هذا التقارب بين عناصر الفريق والطاقم التدريبي، الذي يضم وجوها جديدة، ينعكس بشكل إيجابي على الانسجام.

وقال مرموش: "لقد قضينا الكثير من الوقت معا، نجلس معا على الإفطار والغداء والعشاء".

وأضاف: "أيضا بين الحصص التدريبية وبعدها، لدينا أوقات فراغ نمضيها سويا، وهذا يعزز الانسجام بيننا ويجعلنا نشعر أننا عائلة كبيرة".

وتابع: "قد نضطر للبقاء هنا لمدة شهر، لذا فإن الاستمتاع كل يوم يساعد كثيرا على تعزيز الانسجام وتقديم أداء أفضل داخل الملعب".

وأوضح مرموش أن من تقاليد النادي قيام اللاعبين والمدربين الجدد بالغناء أمام بقية أفراد بعثة الفريق، ولأنه انضم إلى مانشستر سيتي في يناير الماضي، فقد كان واحدا ممن أدوا الأغاني خلال التواجد في الولايات المتحدة.

وقال مرموش: "غنيت أغنية باللغة العربية واخترت ذلك لأنه لم تكن هناك موسيقى".

وأردف ضاحكا: "قلت لنفسي سأغني بالعربية لأنه لا أحد يفهمها، وبالتالي يمكنني قول أي شيء!".

ووصل مانشستر سيتي إلى الأدوار الإقصائية بعلامة كاملة (9 نقاط)، بعدما حقق الفوز في جميع مبارياته الثلاث ضمن المجموعة السابعة.

أما الهلال، فقد تأهل بعد تعادلين مع ريال مدريد وريد بول سالزبورج، إلى جانب فوزه على باتشوكا المكسيكي.

وبينما يعتبر الكثيرون أن الفرق الأوروبية هي المرشحة الأبرز للتتويج عند مواجهة أندية من قارات أخرى، شدد مرموش على أن اللاعبين لا يشعرون بالثقة الزائدة، قائلا: "أي فريق يمكنه الفوز بالبطولة، ولهذا السبب من الرائع التواجد هنا، لأنك تواجه فرقا من مختلف أنحاء العالم".

الهلال

وتابع مرموش: "الهلال معروف كأحد أفضل الأندية في السعودية، وأعتقد أنه أثبت خلال البطولة امتلاكه لجودة كبيرة".

واختتم: "نحترم جميع المنافسين، لكننا نعلم أنه إذا قدمنا أفضل ما لدينا على أرض الملعب، سيكون من الصعب جدا التغلب علينا".

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