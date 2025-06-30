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أخبار مصر

بديلا عن القلب المفتوح، نجاح طبي بملوي التخصصي بتوسيع الصمام الميترالي بالقسطرة البالونية

مستشفى ملوي التخصصي،
مستشفى ملوي التخصصي، فيتو

أعلنت وزارة الصحة عن نجاح فريق القلب والقسطرة بمستشفى ملوي التخصصي في إجراء عملية دقيقة لتوسيع الصمام الميترالي باستخدام القسطرة البالونية، وذلك لخمس حالات تعاني من ضيق شديد بالصمام.

أعراض حادة نتيجة ضيق الصمام الميترالي

أكدت وزارة الصحة أن المرضى الذين خضعوا للإجراء تتراوح أعمارهم بين 25 و55 عامًا، وكانوا يعانون من أعراض حادة نتيجة ضيق الصمام الميترالي، وهو ما استدعى تدخلًا فوريًا بتقنيات متطورة.

إحدى الوسائل الحديثة والبديلة عن جراحة القلب المفتوح

وتعد هذه التقنية إحدى الوسائل الحديثة والبديلة عن جراحة القلب المفتوح، مما يسهم في تقليل المخاطر وتحسين فرص الشفاء لدى المرضى في بعض الحالات، كما تتيح لهم التعافي بشكل أسرع دون الحاجة إلى تدخل جراحي تقليدي.

أكدت وزارة الصحة أن العملية تمت بمشاركة فريق طبي متخصص يضم نخبة من أطباء القلب وفنيي القسطرة بالمستشفى، في تعاون يعكس كفاءة وتطور الخدمة الطبية داخل المستشفيات الحكومية.

ويعكس هذا الإنجاز تطور مستوى الرعاية القلبية في صعيد مصر، وحرص الوزارة على توفير أحدث التقنيات العلاجية في مختلف المحافظات، ضمن خطتها للارتقاء بالخدمة الصحية وتقديمها بأعلى جودة ممكنة للمواطنين.

كانت أعلنت وزارة الصحة عن استحداث خدمات طبية جديدة بالمستشفيات والمراكز الطبية منها توفير منظار كلى داخل مستشفى قلين بمحافظة كفر الشيخ.
وقال الدكتور بكر عادل مدير مستشفى قلين التخصصي، إنه تم توفير منظار الكلى بالمستشفى، وتم إجراء أول عملية استخراج حصوة كلى بالمنظار الجراحي لمريض يعاني من ضعف بعضلة القلب وقصور بالشرايين التاجية.

علاج على نفقة الدولة

كما أفاد مدير المستشفى، أن هذه العملية تجرى لأول مرة بالمستشفى، وذلك بقرار علاج على نفقة الدولة، حيث تم تحضير المريض للعملية بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وقد قام بإجراء العملية الدكتور السيد ذكي طه والدكتور أحمد عبدالله الفيومي، تم خروج المريض من العملية بحالة مستقرة، وتم متابعته بالقسم الداخلي حتى خروجه من المستشفى مع المتابعة بالعيادات الخارجية.

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