الإثنين 30 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

طلاب جامعة الإسكندرية فى قلب المشروعات القومية احتفالًا بذكرى ثورة ٣٠ يونيو

جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية

نظمت جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، زيارتان ميدانيتان خلال شهر يونيو تهدفان إلى تعزيز وعى الطلاب بمشروعات الدولة القومية والتنموية الكبرى.

أبوس أيدك يا بابا سيبوني، أب يضرب ابنه بوحشية يثير الغضب والشرطة تتدخل (فيديو)

مركزا القومي والأزهر للترجمة يحتفلان برأس السنة الهجرية

 

جاءت الزيارة الأولى إلى الصوبات الزراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية، حيث تعرف الطلاب على أحدث تقنيات الزراعة الحديثة وأساليب تحقيق الأمن الغذائى، التي تُعد من المشروعات الاستراتيجية المهمة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وجاءت الزيارة الثانية، إلى المزارع السمكية العملاقة في غليون، والتي تُعَد أكبر المشروعات من نوعها في الشرق الأوسط، وتهدف إلى سد الفجوة في إنتاج الأسماك وتوفير منتجات غذائية عالية الجودة بأسعار مناسبة، مما يساهم في تحسين الأمن الغذائي ودعم الصادرات.

تأتي هذه الزيارات في إطار التوعية بأهمية المشروعات التنموية الشاملة التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات، كالزراعة، والاستزراع السمكي، والبنية التحتية، والصناعة، والطاقة، والتي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين، وتسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانة مصر الإقليمية والدولية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بجامعة الاسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة قوات الدفاع الشعبي الاسكندرية

مواد متعلقة

أبوس أيدك يا بابا سيبوني، أب يضرب ابنه بوحشية يثير الغضب والشرطة تتدخل (فيديو)

مركزا القومي والأزهر للترجمة يحتفلان برأس السنة الهجرية

الزمالك يكشف حقيقة احتراف ناصر منسي

الأكثر قراءة

أبوس أيدك يا بابا سيبوني، أب يضرب ابنه بوحشية يثير الغضب والشرطة تتدخل (فيديو)

وكيلا النواب: هدفنا خروج تعديل متوازن لقانون الإيجار القديم

رئيس النواب ينتقد تأخر وزير الإسكان عن جلسة مناقشة تعديل الإيجار القديم

السيسي يلقي كلمة مهمة للمصريين بعد قليل

رئيس محلية النواب: توفير الحكومة سكنا بديلا عصا موسى لوأد أزمة الإيجار القديم

بعد توجيه اللوم لوزير النقل في حادث الطريق الإقليمي، ساويرس: حاكموا المتسبب الأصلي بالكارثة

رئيس إسكان النواب يكشف بالأرقام تفاصيل الإيجار القديم، وأهداف تعديل القانون

السيسي: 30 يونيو أعادت الدولة إلى مسارها الصحيح وأحبطت محاولات الابتزاز والاختطاف

خدمات

المزيد

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

ارتفاع 8 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والكابوريا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

رسائل هامة من السيسي للشعب المصري في ذكرى 30 يونيو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الفراخ في المنام وعلاقته بسفر قريب وزيادة فى الرزق

موعد صيام عاشوراء 2025 وحكم الدعاء فيه

من خواطر الشعراوي، إمام الدعاة يوضح نتيجة امتلاء قلب الإنسان بالكفر (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية