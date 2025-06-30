طلاب جامعة الإسكندرية فى قلب المشروعات القومية احتفالًا بذكرى ثورة ٣٠ يونيو

نظمت جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، زيارتان ميدانيتان خلال شهر يونيو تهدفان إلى تعزيز وعى الطلاب بمشروعات الدولة القومية والتنموية الكبرى.

جاءت الزيارة الأولى إلى الصوبات الزراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية، حيث تعرف الطلاب على أحدث تقنيات الزراعة الحديثة وأساليب تحقيق الأمن الغذائى، التي تُعد من المشروعات الاستراتيجية المهمة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وجاءت الزيارة الثانية، إلى المزارع السمكية العملاقة في غليون، والتي تُعَد أكبر المشروعات من نوعها في الشرق الأوسط، وتهدف إلى سد الفجوة في إنتاج الأسماك وتوفير منتجات غذائية عالية الجودة بأسعار مناسبة، مما يساهم في تحسين الأمن الغذائي ودعم الصادرات.

تأتي هذه الزيارات في إطار التوعية بأهمية المشروعات التنموية الشاملة التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات، كالزراعة، والاستزراع السمكي، والبنية التحتية، والصناعة، والطاقة، والتي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين، وتسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانة مصر الإقليمية والدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.