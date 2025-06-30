متهمون في مشاجرة بالمرج: القتيل ليس له علاقة بالخناقة

أدلى طرفي مشاجرة نشبت بينهم في منطقة المرج بسبب خلاف على مفتاح مدخل عقار، مما أسفر عن مقتل مسن إثر إصابته بحجر فى الرأس بمنطقة المرج باعترافات تفصيلية أمام نيابة المرج.

وقال المتهمون: إن المجني عليه ليس له علاقة بالمشاجرة بل تصادف مروره بالمكان وقت إلقائهم حجارة على بعضهم البعض فسقطت على رأسه ولم يتحملها نظرا لكبر عمره فسقط قتيلا.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه إصابته بكسر في الرأس أسفر عن إصابته بنزيف داخلي ومن ثم الوفاة.

مشاجرة بين سكان عقار بالمرج

وكان قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بالحجارة بين سكان عقار بدائرة القسم مما أسفر عن إصابة مسن، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على مسن مصاب فى الرأس، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، ولكنه فارق الحياة متأثرا بإصابته.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين سكان العقار بسبب خلاف على مفتاح مدخل العقار، فتطورت الى مشاجرة باستخدام الحجارة، وأنه أثناء تواجد المجنى عليه فى مكان المشاجرة سقط على رأسه حجر مما أسفر عن إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة، وتم اقتيادهم إلى ديوان القسم للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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