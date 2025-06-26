الخميس 26 يونيو 2025
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حوادث

النيابة تصطحب عاطلا متهم بقتل ابنة زوجته في مدينة نصر لتمثيل الجريمة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

اصطحب فريق من نيابة مدينة نصر عاطلا متهما بقتل نجله زوجته البالغة من العمر 23 سنة بعد وصلة تعذيب وضرب بدائرة القسم، إلى مسرح الجريمة لتمثيلها وإجراء المعاينة التصويرية. 

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال والدة المجني عليها التي اتهمت زوجها بتعنيف ابنتها وضربها حتى وفاتها.

وأضافت أن المتهم كان دائم مضايقة المجني عليها وهو الأمر الذي كان يدفعها للهرب من المنزل، وعندما عادت انهال عليها ضربا دون رحمة قائلا إنها “وضعت راسنا في الطين”.

وكشفت مناظرة النيابة العامة لجثة المجني عليها أنها توفيت نتيجة إصابتها بكسر بالرأس وتبين إصابتها بتورم في العينين وكسور متفرقة بالجسد وكدمات شديدة الزرقة بالوجه والرقبة.

وقال المتهم إنه لم يقصد قتل المجني عليها بل كان يقوم بتأديبها بسبب تغيبها المتكرر وهروبها من المنزل.

وأضاف أن المجني عليها تغيبت عن المنزل لأكثر من شهرين، ثم عادت وما إن رآها حتى حبسها ثم انهال عليها ضربا بماسورة حديدية حتى هشم رأسها وتوفيت بين يديه قائلا: “دي بنتي أنا اللي مربيها كنت بأدبها بهدلت سمعتنا".

وكانت مباحث قسم شرطة مدينة نصر تلقت  بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور علي جثة فتاة متوفاة داخل شقة سكنية بمنطقة مدينة نصر، وعلي الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ. 

وبالفحص تبين العثور علي جثة فتاة مهشمة الرأس وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج والدتها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة.

وتم نقل جثة المجني عليها إلى المشرحة تحت تصرف  النيابة العامة التي صرحت بدفنها عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وحبس المتهم على ذمة التحقيق.  

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نيابة مدينة نصر النيابة العامة قسم شرطة مدينة نصر اخبار الحوادث مديرية أمن القاهرة

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