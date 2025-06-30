مكتبة الإسكندرية تنظم المدرسة الصيفية الأولى لدراسة علم البردي 6 يوليو

تعلن مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمي عن تنظيم المدرسة الصيفية الأولى لدراسة علم البردي، والمتخصصة في تعليم أصول علم البردي اليوناني.



وتُعقد الدورة خلال الفترة من الأحد 6 يوليو إلى الخميس 28 أغسطس 2025، بمعدل محاضرتين أسبوعيًا، مدة كل محاضرة ساعتان، من الساعة 12:00 إلى الساعة 2:00 ظهرًا.

ويُحاضر بالدورة الدكتور محمد جابر المغربي، القائم بأعمال عميد كلية الآثار واللغات بجامعة مطروح، والمتخصص في دراسات ونشر البردي والنقوش اليونانية واللاتينية.

ويشترط إجادة اللغة اليونانية القديمة واللغة الإنجليزية.



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