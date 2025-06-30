حملات مرورية تضبط 54698 مخالفة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المكثفة بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، لضبط المخالفات المرورية وتطبيق القانون على قائدي المركبات؛في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتكثيف الرقابة على الطرق وتحقيق السيولة المرورية والحد من الحوادث.

نتائج الحملات خلال يوم واحد أسفرت عن 54698 مخالفة مرورية متنوعة، 1254مخالفة سير بدون تراخيص، 20دراجة نارية مخالفة،43536 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 7مخالفات موقف عشوائي، 768مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، 10مخالفات شروط التراخيص.

استمرار الحملات المرورية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية تنفيذ حملاتها اليومية لرصد وتحرير المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط بالشارع.



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