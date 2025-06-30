المعدن الأصفر في حيرة.. الذهب بين شبح الانخفاض وأمل الارتفاع من جديد.. وهذه توقعات الأسعار حتى منتصف 2026

شهدت أسعار الذهب في مصر تقلبات كبيرة منذ أوائل العام الجارى، حيث ارتفع سعر جرام عيار 21 إلى 4815 جنيهًا بتاريخ 24 يونيو الماضي، بينما سجل عيار 24 نحو 5503 جنيهات.

ويرجح خبراء سوق المال أن هذا الارتفاع المستمر جاء مدفوعًا بالبيئة الاقتصادية العالمية المتوترة وتراجع سعر الدولار، إضافة إلى ضعف قيمة الجنيه المصري.

ماذا يحدث للذهب فى السوق المحلي ؟

ومن جانب آخر شهد السوق المحلي تراجعًا حادًا خلال جلسات التداول الأخيرة، حيث انخفض سعر جرام عيار 21 بمقدار 60 جنيهًا دفعة واحدة نتيجة تراجع الأوقية عالميًا إذ انخفضت العقود الفورية نحو 43 دولارًا بينما العقود الآجلة تقلصت بنحو 50 دولارًا لناحية أفضلية الدولار كملاذ آمن.

أهم العوامل في تحديد المسار القادم

وتوقعت شركه J.P. Morgan أن أسعار الذهب ستتراوح بين 3675 و4000 دولار حتى منتصف العام المقبل 2026.



كما توقعت شركه Citi أن تهبط الأوقية دون 3000 دولار بنهاية 2025 أو بداية 2026 نظرًا لتحسن الاقتصاد العالمي.

سيناريوهات الفترة المقبلة

سيناريو الصعود المُحتمل

يرجح خبراء سوق المال أنه إذا استمرت التوترات الجيوسياسية وظل طلب البنوك المركزية مرتفعًا على الذهب، فمن المرجح أن يواصل الارتفاع أو على الأقل يبقى ثابتًا عند مستويات 4700–5000 جنيه للجرام.

سيناريو التراجع المؤقت

إذا تحسن الاقتصاد العالمي، خاصة مع توقعات Citi لعودة الأوقية دون 3000 دولار، فقد يعكس ذلك تراجعًا محليًا إلى نحو 4500 جنيه أو أقل.



ويمكن القول إن المسلسل القادم للأسعار يتأرجح بين الصعود في حالة استمرار الضغوط العالمية، أو الهبوط المؤقت في حال تحسّن الأوضاع الدولية وبالتالي، من المتوقع ألا يشهد السوق المصري انخفاضًا طويلًا أو حادًا، لكن التقلبات واردة.

حركة البيع والشراء على الذهب

وشهدت أسعار الذهب خلال حركة التعاملات الفترة السابقة حالة من التضارب والاختلاف في الأسعار بين ما يتم تداوله على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي وما تعلنه الجهات الرسمية أو المتاجر المعتمدة.

أسعار الذهب، فيتو

التوترات الجيوسياسية تبقي الذهب تحت المجهر

الذهب عالميًّا ما زال يعيش على واقع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، بدءًا من أزمة روسيا وأوكرانيا مرورًا بانهيار وقف إطلاق النار في غزة، وانتهاءً بالتصريحات المفاجئة من الرئيس الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، مما زاد من حالة التذبذب في الأسواق العالمي.

اقرأ التالي: الذهب بكام في الصاغة

4 عوامل رئيسية تتحكم بسعر الذهب فى مصر

السعر العالمي للمعدن الأصفر: ارتفاعه أو انخفاضه يرتبط بالدولار الأمريكي الذي يتأثر هو الآخر بمعدلات الفائدة الأمريكية والسياسات المالية العالمية.

سعر صرف الجنيه مقابل الدولار: أي تحرك في سعر الصرف ينعكس مباشرة على تكلفة استيراد الذهب.

العرض والطلب المحلي: مع اقتراب مواسم الزفاف والأعياد، يزداد الطلب، مما يرفع الأسعار.

القرارات الاقتصادية: مثل خفض الفائدة أو فرض ضرائب على المدخرات.

سعر الذهب، فيتو

اسعار الذهب اليوم الاثنين

استقرت أسعار الذهب بالسوق المحلية، منتصف حركة تعاملات اليوم الإثنين 30 يونيو 2025 بجميع الجرامات، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل الصاغة.

اقرأ التالي: أسعار الذهب اليوم في الصاغة

الذهب، فيتو

سعر جرام الذهب اليوم بمختلف الأعيرة

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5260 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4590 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 3940 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 36800 جنيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.