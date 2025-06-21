تطور جديد في حادث مصرع لص في أوسيم

أمرت نيابة أوسيم بالتصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه بصعق كهربائي أثناء محاولته سرقة كابلات من كابينة كهرباء في أوسيم، لعدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

مصرع لص أثناء السرقة



ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مصرع شخص في أوسيم، انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن عاطل حاول سرقة كابلات من كابينة كهرباء، مما أسفر عن مصرعه نتيجة إصابته بصعق كهرباء.



تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق، التي استمعت لأقوال شهود العيان، وطلبت تحريات المباحث التي أكدت عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وأمرت بتسليم الجثمان لذويه تمهيدا لتشييع جثمانه.

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