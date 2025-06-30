مضبوطات بقيمة 44 مليون جنيه، القبض على بؤر إجرامية تتاجر في المخدرات والأسلحة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضربات استباقية حاسمة للبؤر الإجرامية المتورطة في جلب وترويج المواد المخدرة، وضبط العناصر الخطرة التي تهدد أمن المجتمع.

وأكدت معلومات وتحريات قطاعي "مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة" و"الأمن العام"، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، قيام عدد من البؤر الإجرامية بنطاق عدة محافظات، تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بمحاولة جلب كميات ضخمة من المواد المخدرة تمهيدًا للإتجار بها، فضلًا عن حيازتهم لأسلحة نارية غير مرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف أوكار المتهمين وضبط كافة العناصر المشاركة في النشاط الإجرامي، وعُثر بحوزتهم على المضبوطات 316 كيلوجرامًا من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش – شابو – هيروين – هيدرو – بودر)، 251 ألف قرص مخدر، 31 قطعة سلاح ناري (2 بندقية خرطوش – 18 طبنجة – 11 فرد خرطوش)



ووفق التقديرات الأمنية، تبلغ القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة 44 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابات المختصة التي باشرت التحقيق، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لتضييق الخناق على تجار السموم وغلق مسارات الجريمة في كافة أنحاء الجمهورية.

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