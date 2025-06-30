حملة مكبرة علي المخابز في قرية بدواي بالمنصورة (صور)

شنت رئاسة مركز ومدينة المنصورة في محافظة الدقهلية حملة لمتابعة أعمال القطاعات الميدانية بالمرور على المخابز بقرية بدواى.





حملة علي المخابز بالدقهلية

تاتي الحملات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن ضرورة تحقيق مطالب المواطنين وحل مشكلاتهم، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، وبناء على بناء على توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتعليمات المحاسب محمدعبدالباقى رئيس مركز ومدينة المنصورة.

انتظام العمل بالأفران ووصول الخبز المدعم الي مستحقيه

قامت الحملة بالمرور اليومى علي مخابز العيش المدعم منذ الصباح الباكر ومدي انتظام العمل بالأفران ووصول الخبز المدعم الي مستحقيه.



وقاد الحملة الدسوقى حماد - نائب رئيس المركز، وفريق العمل التنفيذي بالمرور على مخابز العيش المدعم بقرية بدواى، وتأتي هذه الأعمال ضمن جهود رئاسة المركز لتكثيف أعمال القطاعات الميدانية اليومية بنطاق رئاسة المركز والوحدات المحلية التابعة لرئاسة المركز.



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