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حوادث

إحالة عصابة استغلت مركز مساج في ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمدينة نصر للمحاكمة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت  نيابة مدينة نصر بإحالة 13 شخصا بينهم 7 فتيات بتهمة استغلال مركز مساج بغرض تسهيل أعمال منافية للآداب بـ مدينة نصر للمحاكمة الجنائية.

ضبط تشكيل عصابي اتخذ من مركز مساج مكانا لتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمدينة نصر

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغا من فتاة تتهم مركز مساج بتسهيل أعمال منافية للآداب العامة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر.

وأضافت الفتاة في بلاغها أنها ذهبت إلى المركز عن طريق إعلان لمركز مساج على مواقع التواصل الاجتماعي فقامت بالتواصل معهم وذهبت لإجراء مساج، وعندما ذهبت للمركز فوجئت بأحد العاملين يحاول ملامسة أجزاء من جسدها ويمارس أفعال غير أخلاقية مما دفعها للهروب والقفز من الطابق الثالث مما أدى إلى تعرضها للكسر في ساقها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط 13 متهما بينهم 7 فتيات داخل مركز مساج بمدينة نصر، وتم اقتيادهم إلى ديوان القسم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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