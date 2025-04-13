استعجال تقرير الطب الشرعي في إنهاء شخص حياته بالتجمع الخامس

استعجلت نيابة القاهرة الجديدة، تقرير الطب الشرعي في إقدام شخص في العقد الخامس من عمره على الانتحار بإلقاء نفسه من شرفة شقته بمنطقة التجمع الخامس، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

سقوط شخص من علو بالتجمع الخامس

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الأهالي بسقوط شخص من علو بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس وفارق الحياة فى الحال، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص في العقد الخامس من عمره به كسور وكدمات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.



وبإجراء التحريات الأولية تبين أن المتوفى كان متعاطيا للخمر وقام بالقفز من شرفة شقته فسقط على الأرض مفارقا للحياة، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تحذير الأزهر

وحذر الأزهر الشريف في وقت سابق من الانتحار مهما تراكمت الهموم والأحزان.

وقال منشور الأزهر: «مهما تراكمَت الشدائد على نفسك، وتراكمت الظلماءُ في طرقك، وشعرت بضيقٍ شديدٍ، وأحسست بأن اليأس تملكك ويأكل بقايا الأمل في روحك؛ أَبشر بفرج الله إليك».



وقال الأزهر الشريف: «احذر من اليأس، فاليأس والقنوط استصغارٌ لسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته، وذلك ذنب عظيم، وتضييق لفضاء جوده».

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