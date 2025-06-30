الإثنين 30 يونيو 2025
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حوادث

حالة المرور، سيولة نسبية وزحام محدود في بعض القاهرة والجيزة

شهدت شوارع ومحاور القاهرة والجيزة، صباح اليوم الإثنين 30 يونيو 2025، حالة مرورية مستقرة إلى حد كبير، مع تسجيل سيولة في الحركة بمعظم الطرق الرئيسية، باستثناء بعض المناطق التي شهدت كثافات متحركة بسبب أحجام الحركة المعتادة وأعمال تطوير البنية التحتية.

حالة المرور اليوم، كثافات متحركة بمحور صلاح سالم ونفق الأزهر وشارع الخليفة المأمون

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القاهرة.. سيولة عامة وكثافات محدودة

سجلت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة انسيابًا ملحوظًا في حركة السيارات أعلى كوبري أكتوبر وكوبري 15 مايو وكورنيش النيل، مع تحسن الحركة في ميادين التحرير وعبد المنعم رياض ورمسيس. 

كما ظهرت سيولة مرورية نسبية في مناطق مدينة نصر، مصر الجديدة، والمعادي، وسط انتشار مكثف لرجال المرور لتيسير الحركة.

الجيزة.. تباطؤ نسبي عند الهرم وفيصل بسبب أعمال المترو

في محافظة الجيزة، سادت حالة من السيولة في معظم المحاور والطرق السريعة، ومنها محور صفط اللبن ومحور 26 يوليو. إلا أن شارع الهرم شهد كثافات متحركة وتباطؤًا في بعض النقاط، خصوصًا عند منطقة المريوطية، بالتزامن مع استكمال أعمال الحفر الخاصة بمشروع مترو الأنفاق.

كما ظهرت بعض الكثافات المتفرقة في شارع فيصل وشارع السودان، فيما واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة تكثيف الخدمات والدفع بسيارات الإغاثة على الطرق لمنع التكدسات.

انتشار أمني وتوجيهات مستمرة

دفعت إدارات المرور بالقاهرة والجيزة بعدد من الحملات الميدانية والخدمات المرورية الثابتة والمتحركة، خاصة في مناطق الأعمال والتحويلات المرورية، لتسهيل حركة السيارات والتدخل الفوري في حالات الطوارئ أو الأعطال.

توصيات للمواطنين

ينصح قائدو المركبات بتجنب أوقات الذروة الصباحية والمسائية في المناطق المعروفة بالكثافة، خاصة شارع الهرم، والالتزام بالتعليمات المرورية والتحويلات المقررة مؤقتًا بسبب الأعمال الجارية، مع استخدام تطبيقات الملاحة الحديثة لمتابعة الحركة لحظيًا.
 

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