الإثنين 30 يونيو 2025
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حوادث

مصرع سيدة وإصابة 14 آخرين في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

انقلاب ميكروباص يحمل
انقلاب ميكروباص يحمل عمالة

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 14 آخرون، بينهم عمالة يومية، إثر انقلاب سيارة ميكروباص كانت تقلهم بالطريق الصحراوي “القاهرة – الإسكندرية” في نطاق محافظة البحيرة، صباح اليوم الإثنين 30 يونيو 2025.

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تفاصيل الحادث

تلقت مديرية أمن البحيرة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب ميكروباص يستقله عمالة زراعية بالقرب من أحد المزارع غرب النوبارية.

أسفر الحادث عن وفاة سيدة في الموقع، ونقل 14 مصابًا بينهم عاملات وعمال إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي الإسعافات وإجراء الفحوصات.

أُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق وضبط الجثة تحت تصرفها، وحرر محضر بالواقعة تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية.

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