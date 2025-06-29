الأحد 29 يونيو 2025
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حوادث

حالة المرور اليوم، كثافات متحركة بمحور صلاح سالم ونفق الأزهر وشارع الخليفة المأمون

حالة المرور اليوم
حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة

تشهد شوارع ومحاور القاهرة والجيزة، اليوم الأحد 29 يونيو 2025، انتظام الحركة المرورية في غالبية الاتجاهات الرئيسية، وسط تعزيزات أمنية وانتشار لرجال المرور لتسيير الحركة والتعامل مع أي أعطال أو كثافات مفاجئة.

انتظام بمداخل ومخارج العاصمة

ورصدت الإدارة العامة للمرور انتظام حركة السيارات في مداخل العاصمة من الطريق الدائري والإقليمي ومحاور "الجيزة - المنيب - أكتوبر"، دون ظهور أي اختناقات أو أعطال مؤثرة حتى الآن.

كما شهد محور 26 يوليو سيولة نسبية للسيارات القادمة من مدينة السادس من أكتوبر والمتجهة إلى ميدان لبنان والمهندسين، مع تواجد مروري لتنظيم الحركة ومنع التكدسات في فترات الذروة. 

القاهرة.. تدفق جيد في أغلب المحاور

في القاهرة، انتظمت حركة المرور على كورنيش النيل في الاتجاهين، وخاصة بمناطق المعادي ومنيل الروضة، مع تيسير للحركة أعلى كوبري أكتوبر من رمسيس حتى ميدان التحرير، والعكس.

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كما سجلت محاور صلاح سالم، نفق الأزهر، وشارع الخليفة المأمون أحجام  مرورية متحركة، وسط انتشار ملحوظ لرجال المرور بمحيط الجامعات والمناطق الحكومية. 

الجيزة.. سيولة وتباطؤ نسبي بسبب أعمال المترو

في الجيزة، شهدت شوارع الدقي والعجوزة والبحر الأعظم أحجام مرورية متحركة  في معظم الفترات الصباحية، بينما ظهر تباطؤ مروري محدود في بعض أجزاء شارع الهرم والمريوطية بسبب أعمال الإنشاء الخاصة بخط مترو الهرم.

وركزت الإدارة العامة لمرور الجيزة خدماتها في محيط هذه الأعمال لتيسير الحركة، مع نشر سيارات الإغاثة والدفع بأوناش لسرعة التعامل مع أي طارئ.

جهود مكثفة من المرور

وأكدت الإدارة العامة للمرور استمرار الحملات المرورية لضبط المخالفات، والتنسيق المستمر مع إدارات المرور بالقاهرة والجيزة لمراقبة الحالة المرورية عبر كاميرات المراقبة المنتشرة على المحاور.

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